KPSS Soruları Çalındı İddiaları Artıyor: ÖSYM Açıklama Yaptı

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS sınavının ardından birbirinden farklı iddialar ortaya atıldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı sınavın yayınevinin deneme sınavlarında sorduğu soruların bizzat aynısını KPSS sınavında kullandığını tespit etti. Bunun üzerine soruların önceden çalındığı iddiaları da ortaya çıktı.

Sınava giren pek çok kişi YÖK ve ÖSYM Başkanı'nı istifaya çağırırken, soruların daha önceden verildiği gibi pek çok şaibe iddiası da gelmeye başladı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya sınavda ve daha önceki deneme sınavlarında birebir aynı olan soruları paylaşarak sınavda şaibe olduğuna inandığını söyledi.

ÖSYM İddiaları Hızla Yalanladı

ÖSYM bu iddialara sessiz kalmadı ve hızla bir açıklama yayınladı. 31 Temmuz Pazar günü gerçekleşen sınavın güvenli bir biçimde tamamlandığını belirten ÖSYM, ortaya atılan tüm iddiaların asılsız olduğunu belirtti. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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