Kralı Eleştiren YouTube Fenomenine Hapis Cezası

Fas'ın en ünlü YouTube içerik üreticilerinden bir tanesi Fas Kralını eleştirmesi sonrasında tutuklandı. Faslılara ve krala hareket ettiği iddia edilen Muhammed Sekkai, 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı.

350 bin takipçisiyle Fas'ın en büyük YouTube kanallarından bir tanesine sahip olan Sekkai, bu ay başında Faslılara “eşek” diyen ve Kral 6. Muhammed’i eleştiren bir video yayınlamasının ardından tutuklanmıştı. Avukat Muhammed Ziane, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında verilen hapis cezasını temyize götüreceğini söyledi.

Fox News’ün haberine göre; ülkede Ömer Radi adlı 33 yaşındaki bir gazeteci de bir yargıcı eleştiren tweet attığı için 9 aydır yargılanıyor.

Fas'ta son dönemlerde yönetime karşı bazı eleştiriler söylemler gelmeye başlamış ve hükumet olayların önüne geçmek adına sıkı denetimler yapmaya başlamıştı.