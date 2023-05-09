Kraliçe'nin Avukatı Duruma El Attı: İşte Microsoft-Activision Davası Detayları

Microsoft'un geçtğimiz yıl Activision'ı satın almasının ardından birçok ülkede Sony'nin büyük destekçisi olduğu antitröst davaları açıldı. Firmalar arası satın alım gerçekleşmesine rağmen Birleşik Krallık'tan yakın zamanda satın alıma ret kararı geldi.

Kararın açıklanmasının ardından itiraz sürecini hemen başlatan Microsoft, Birleşik Krallık'ta oldukça tanınmış bir isimden yardım alacak: Kraliçe'nin avukatı!

Politikacıların ve Kraliyet Ailesi'nin Avukatı Görevde!

Daha önceden Kraliçe Elizabeth, Prenses Diana ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi politikanın önemli isimlerini temsil eden Lord David Pannick, Microsoft tarafından işe alındı.

68.7 milyar dolarlık oyun dünyasının en büyük satın alımlarından olan Activision-Blizzard anlaşmasının Birleşik Krallık tarafından veto edilmesi, Microsoft'u oldukça sıkıntıya sokmuştu. Birçok ülkede anyı anda görülen davalarda Microsoft'un baş rakibi Sony'nin mahkemelere baskıda bulunduğu iddia edildi.

Sony'nin iddialarına göre Call of Duty, Overwatch ve Diablo gibi ünlü serilerin yaratıcısı olan Activision-Blizzard'ın Microsoft tarafından satın alınması, teknoloji devinin oyun sektöründe bir tekel olmasına sebep olabilir. Özellikle Call of Duty serisi hakkında Sony'ye birçok söz verilse dahi Microsoft'a güvenmeyen Japon şirketi, kendi kâr mekanizmalarının zedelenebileceğini düşünüyor.

26 Nisan'da CMA tarafından alınan kararla birlikte Microsoft'un satın alımı, antitröst çekinceleri nedeniyle engellendi. Hemen mahkemeye cevap veren ve itiraz sürecini başlatan Microsoft, Birleşik Krallık kanunlarını en iyi tanıyan avukatlık bürolarından birini işe aldı.

İtiraz sürecinin ve satın alımla ilgili nihai kararların önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.