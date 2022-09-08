Kraliçe Elizabeth Hayatını Kaybetti

Kraliyet Ailesi tarihinin en uzun süre hüküm sürenlerinden olan Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü". sözlerine yer verildi.

Dünyanın en tanınan insanları arasında yer alan Kraliçe II. Elizabeth, hüküm süresi boyunca 32 farklı ülkeyi yönetti. Dünyada kalan son monarşi ailelerinden biri olan Kraliyet Ailesi, yaşanan kayıpla ilgili derin üzüntülerini Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımda bildirdi.

İngiltere'nin Yeni Kralı III. Charles Oldu

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Kraliçe Elizabeth'in hayata veda etmesinin ardından taht III. Charles'a geçti. Annesinin ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan yeni kral, "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için en büyük üzüntü anıdır. Onun kaybının ülke genelinde, Krallıklar, İngiliz Milletler Topluluğu ve dünyanın dört bir yanındaki sayısız insan tarafından hissedileceğini biliyorum." dedi.

İngiltere'nin yeni başbakanı ise Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada "Bugün taç, bin yıldan fazla bir süredir olduğu gibi yeni hükümdarımıza, yeni devlet başkanımız Majesteleri Kral III. Charles'a geçiyor." dedi. Başbakan Truss sözlerini "Çok yaşa kral" diyerek tamamladı. Dünyanın dört bir yanından Kraliçe'nin ölümüyle ilgili taziye mesajları yayınlandı. İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki bayrak ulusal yas nedeniyle yarıya indirildi.