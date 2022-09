Kraliçe Elizabeth Hayatını Kaybetti

Kraliyet Ailesi tarihinin en uzun süre hüküm sürenlerinden olan Kraliçe Elizabeth, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü". sözlerine yer verildi.

Dünyanın en tanınan insanları arasında yer alan Kraliçe II. Elizabeth, hüküm süresi boyunca 32 farklı ülkeyi yönetti. Dünyada kalan son monarşi ailelerinden biri olan Kraliyet Ailesi, yaşanan kayıpla ilgili derin üzüntülerini Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımda bildirdi.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W