Kraliçe Elizabeth, Instagram'da İlk Gönderisini Paylaştı!

Kraliçe Elizabeth, Instagram'daki ilk gönderisini @theroyalfamily hesabından paylaştı. Kişisel sosyal medya hesabı açmanın yasak olduğu Kraliyet'te gönderinin paylaşımı İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi Instagram hesabı üzerinden yapıldı.

Kraliçe, dünyanın ilk bilgisayar öncüsü Charles Babbage tarafından büyük büyükbabası Prens Albert'a 1843 yılında yazılan bir mektubu Kraliyet Ailesi'nin takipçileriyle buluşturdu. Gönderideki resimler net olmadığı için okunamıyordu. Bu sebepten dolayı Elizabeth gönderinin altında bir dizi açıklamalarda bulundu.

İşte Elizabeth tarafından paylaşılan gönderinin açıklaması: "Bugün Bilim Müzesi'ne yaptığım ziyarette, 1843'te büyük büyükbabam Prens Albert'e yazılan Kraliyet Arşivi'nden bir mektubu keşfetmiş olmak ilgimi çekti. Dünyanın ilk bilgisayar öncüsü olarak kabul edilen Charles Babbage'in tasarladığı "fark motoru"nun prototip versiyonunu Prens Albert 1843 yılının Temmuz ayında görme imkanı buldu. Mektupta, Kraliçe Victoria ve Prens Albert'a, ilk icadı "Analitik Motor"dan bahseden Babbage, Lord Byron'un kızı Ada Lovelace'ın da ilk bilgisayar programlarının yaratıcısı olmasından bahsetti. Bugün, çocukların bilgisayar kodlama becerilerini öğrenmekten zevk aldım. Teknolojiye, inovasyona ve yeni nesil mucitlere ilham veren Bilim Müzesi'nde ilk Instagram paylaşımımı gerçekleştirmem oldukça uygun görünüyor. -Elizabeth R."

Sizler Elizabeth'in İngiliz Kraliyet Ailesi'nin hesabı üzerinden paylaştığı gönderi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarını bekliyoruz!