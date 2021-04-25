Kraliçe II. Elizabeth'in Kullandığı Bentley Satışa Çıkarıldı

Kraliçe II. Elizabeth'in Bentley satışa çıkarıldı. Şu anda satılık olan Bentley Mulsanne, 2013 ile 2015 yılları arasında Kraliçe tarafından kullanıldı. Peki ya Kraliçe'nin eski aracının fiyatı ne? İşte detaylar.

Tam servis geçmişine sahip düşük kilometreli bir motor ve dikkatli bir kullanım geçmişiyle bilinen Bentley modeli satışa çıkarıldı. Evet, arabanın daha önceki sahibi Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth.

Bramley Motor Car galerisinin satışa çıkardığı yeni 'barnato yeşili' Bentley Mulsanne, sadece 2,492 mil ile 2015'te Kraliçe'nin filosundan emekli oldu.

Birleşik Krallık'ta ortalama fiyatı 80.000 sterlin olan Bentley Mulsanne'ın özel modeli biraz daha pahalı. Bramley Motor Car, Kraliçe'nin eski aracı için 200.000 sterline yakın bir para talep ediyor. Türkiye'de ise 5 milyon TL'den daha pahalıya satıldığını hatırlatalım.

Bramley Pazarlama Müdürü Jack Morgan-Jones açıklamasında, "Birkaç Royal arabamız olduğu için oldukça şanslıyız" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

"Geçen yıl Obama ailesini (eski ABD Başkanı) taşımak için kullanılan bir Range Rover'ı sattık ve onu ünlü Prens Philip kullandı. Kraliçe'nin Bentley aracı ise çok özel bir araba. Temelde diğer Mulsanne'lerden farklı değil, ancak Majestelerine ait olduğu için harika bir geçmişi vardır, ki bu gerçekten çok hoş bir duygu. Arabanın kurşun geçirmez olmadığını ve standart bir arabaya göre ek güvenlik özelliklerine sahip olmadığını bilmek sizi şaşırtacak."

Kraliçe II. Elizabeth'in Bentley'i satışta

Kraliçe II. Elizabeth, İkinci Dünya Savaşı'nda araba kullanmayı öğrendiğinden beri araba sahipliği açısından uzun bir yol kat etti. Mevcut Buckingham Palace filosunda üç Rolls-Royce, üç Daimler ve iki Bentley olduğu ve farklı mülklerinde başka filolar olduğu biliniyor.

Satılığa çıkarılan Bentley ise 2013 ve 2015 yılları arasında Londra bölgesinde kullanıldı. Kraliyet filosundaki araç 2015 yılında emekliye çıkarıldı ve şirket 2016 yılında arabayı satın alıp depoya koydu. Pandemi nedeniyle planlanandan daha uzun süre depoda tutuldu.

Otomobilin, Bentley ana bayi ağında kusursuz servis geçmişine sahip olduğunu ve bu nedenle neredeyse sıfır olarak kabul edilebileceği belirtildi.

Aracın lüks donanımı arasında kaplamalı yemek masaları, kaplamalı kapı panelleri, arka aynaları, 21 inç klasik yol tekerlekleri, tüm koltuklarda Bentley kanatları ve koyu yeşil halı paspasları bulunuyor.