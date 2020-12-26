Kraliçe II. Elizabeth’ten Deepfake’li Noel Kutlaması

Kraliçe II. Elizabeth, 1952 yılından bu zamana kadar noel mesajı vermeye her yıl devam etti. Yeni tip koronavirüsle birlikte bu yıl ülke genelinde uygulanan koronavirüs kısıtlamalarından ötürü bu mümkün olmayacakmış gibi görünüyordu. Bu durum akıllara geleneğin bozulacağını getirse de zaman içerisinde inanılmaz gelişme gösteren teknoloji buna da bir çözüm getirdi. 94 yaşındaki kraliçe, deepfake teknolojisi sayesinde sahte görüntülerle de olsa mesajını verdi.

Kraliçe II. Elizabeth, Noel’i Bu Yıl da Kutladı

Deepfake teknolojisi ile oluşturulan görüntülerin gerçek mi yoksa sahte olduğunu anlamak artık neredeyse imkansız görünüyor. Bu teknolojinin kullanımı sonucunda ekranlara çıkarılan sahte kraliçe, Debra Stephenson tarafından seslendirildi ve İngiliz görsel efekt şirketi Framestore tarafından oluşturuldu.

Channel 4, “Deepfake teknolojisi insanlar tarafından görünüşte gerçekçi, aslında sahte görüntüler oluşturmak için kullanılabilir ve yanlış bilgileri yaymak için kullanılabilir. Teknolojideki bu tür ilerlemeler, yanlış bilgilerin inandırıcı bir şekilde sunulmasından dolayı yayılmasını da mümkün kılıyor. Güvenilir kaynaklar, siyasetten halk sağlığına kadar hayatın her alanında hiç bu kadar önemli olmamıştı” ifadelerini kullandı.

Sahte Kraliçe Elizabeth’in olduğu videonun bir kısmı, televizyonda yayına verilmeden önce internette yayımlandı. Yapay zeka ile oluşturulan videoda kraliçe konuşmasına şu şekilde başladı: “Yaklaşık 70 yıldır her Noel’de sizinle konuşmaya devam ediyorum ama BBC’de hiçbir zaman açık ve yürekten konuşamadım. Bana istediğim şeyleri söyleme fırsatı verdiği için Channel 4’e minnettarım” ifadelerini kullandı. Sahte kraliçe daha sonra ailesi ve Başbakan Boris Johnson’ın koronavirüse karşı verdiği mücadele ile ilgili açıklama yaptı. Konuşma, kraliçenin dans etmeye başlaması ile sona erdi.

Deepfake Teknolojisi Büyük Tehlike Teşkil Ediyor

İnsanları yanlış bilgilerle yönlendirmek için başvurulan bu teknoloji ile oluşturulan videolara ilk kez rastlamıyoruz. 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin eski başkanı Barack Obama’nın da bu tür sahte bir videosu yayımlanmıştı. Obama’yı seslendiren kişi ise ünlü komedyen Jordan Peele’dı. Bu teknoloji ile oluşturulan başka bir video, Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’ün olduğu videoydu. Bu video ise “#deepfake” hashtagi ile yayımlandı.

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