Kredi Kartı Faiz Oranları Azaltıldı!

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının düşürülmesine yönelik Merkez Bankası kararı resmi gazetede yayımlandı. Yeni faiz oranları 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını düşürme kararı aldı. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmasına dair tebliğ resmi gazetede yayımlandı.

1 Ekim’den itibaren geçerlilik kazanacak olan yeni karara göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1,60’a çekildi. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı da yüzde 2,40’tan yüzde 2’ye düşürüldü.

Yabancı para cinsinden işlemlerde ise kredi kartı akdi faiz oranı yüzde 1,6’dan yüzde 1,28’e çekilirken, aylık gecikme faizleri de yüzde 2’den yüzde 1,68’e indirildi.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası daha önce de Temmuz ve Eylül aylarında taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerinin faiz oranlarında indirim yapmıştı. Yapılan 750 baz puanlık indirimle söz konusu faiz oranları ciddi oranda düşerken, kredi kartı faiz oranlarının yüksek oluşu dikkat çekmişti.



