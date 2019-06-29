Kredi Kartı Faiz Oranlarına Yeni Düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında değişikliğe gitti.
Merkez Bankası'nın aldığı yeni karara göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami faiz oranları düşürüldü.
Buna göre, Türk lirası (TL) cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15'ten yüzde 2'ye indi.
Aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 2,65'ten yüzde 2,40'a indirildi.
Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı da yüzde 1,72'den yüzde 1,60'a çekildi.
Merkez Bankası kararıyla değişen yeni faiz oranları 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.