Kredi Kartı Faizlerindeki Artış ile İlgili Önemli Uyarı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz günlerde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarının artırıldığını duyurmuştu. Bankalar, faiz artışı ile ilgili müşterilerini attıkları mailler ile bilgilendirse de, birçok kişi bu değişiklikten henüz haberdar değil.

Merkez Bankası’nın aldığı yeni karar gereği, 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,12 olarak belirlendi.

Peki, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu faiz artışından herkesin haberi var mı? Tüketici dernekleri yetkilileri, bankaların konuyla ilgili bilgilendirme yapmasına rağmen milyonlarca tüketicinin yeni düzenlemenin farkında olmadığını söylüyor.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin

Yeni Şafak gazetesine konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kredi kartı borçlarının nasıl kapatılacağı konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Asgari tutarı ödemekle kredi kartı borcunun bitmeyeceğini söyleyen Şahin, “Tam tersine ödedikçe yükselir. Şu an oranı artmış oldu. Bu yüksek bir oran. Gönül istiyor ki hepsini toptan ödemek. Ama ayağını yorganına göre uzat dönemi bitti. Mümkün olduğu kadar şu dönemde asgari tutarın tamamını ödeyin demek de çok zor. Yapıyı biliyoruz” dedi.

Vatandaşların, 3-4 ay sabretmelerini tavsiye eden Şahin, bu süre zarfında kredi faiz oranlarında bir düşüş olabileceğini söyledi. Bunun, piyasa şartlarından dolayı geçici bir uygulama olduğunu belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“İnşallah bir sonrakinde düşüş olacak. Ben hemen çekiyim de bunları ödeyim gibi bir sıkıntıya girerse, yüksek faizden aldıkları için birde sözleşmede faiz oranlarını tekrar revize etme hakkı verilmiyor. Onunla uğraşmaktansa çekecekse bile 3 ay sonra çeksinler. Şu an da çekmesinler diye tavsiye ederim”

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan bir başka isim de Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu oldu. Faiz artışının kredi kartı asgari ödemesini yapmak suretiyle borcunu döndürenler için kötü haber olduğunu belirten Ağaoğlu, asgari ödemeyi yapan kişilerin kalan bakiye borçları için yansıtılan kredi kartı borcu faizinin yükseldiğini söyledi. Ağaoğlu, tüketicilerin kredi kartı borçlarını asgari ödeme yaparak döndürmek yerine, borcun tamamını bir defada ödemelerini önerdi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, Mart 2018 itibariyle Türkiye’de 63 milyon 427 bin kredi kartı bulunuyor. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 288 bin kişi.

Kaynak: Yeni Şafak