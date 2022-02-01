Kredi Kartı ile Yapılan Ödemeler 2021 Yılında Yüzde 49 Arttı

Kredi kartları, son dönemlerde neredeyse alışveriş yöntemlerimiz arasında ilk sırada yer alıyor. Zira hem taksitli alışveriş imkânı sunması hem de paranın cepte kalması için güzel bir seçenek olan kredi kartlarının kullanımı her geçen gün biraz daha artıyor. Hatta öyle ki, kimi kişilerin ceplerinde birden fazla kredi kartı bulunuyor. Bu noktada, Türkiye'de kartlı ödemelerde 2021 yılında yaşanan gelişmeleri mercek altına alan Bankalararası Kart Merkezi, ülkemizde kredi kartı kullanımına dair verilerini sundu. BKM’nin açıkladığı verilere göre, 2021 genelinde kartlı ödemeler yüzde 49 büyüyerek yıllık 1,71 trilyon TL’ye ulaştı.

Ekonomik sorunların ve değişen tüketim alışkanlıklarının kredi kartı ödemelerini patlatması, verilerde büyük değişiklere neden oldu. BKM verilerine göre, 2021'de Türkiye'de toplam kartlı ödeme tutarı da yüzde 49 büyüyerek 1,71 trilyon TL oldu. Kartlı nakit çekim tutarı ise yüzde 17 büyüyerek 1,12 trilyon TL'ye ulaştı. 2021 yılında günde ortalama 4,7 milyar TL kartlı ödeme gerçekleşirken 3,3 milyar TL nakit çekim işlemi gerçekleşti.

Türkiye’de 291 Milyon Kart Var!

Türkiye’de kişi başına düşen kart sayısı, 2021 yılında büyük bir ivme kazandı. Verilere göre, kredi kartı sayısı 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artışla 83,8 milyon olurken, banka kartı sayısı yüzde 4 artışla 150,1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı yüzde 32 artışla 57,1 milyona ulaştı. Böylece toplam kart sayısı yüzde 10 artarak yaklaşık 291 milyon oldu. Türkiye toplam kart adedinde Avrupa'da lider ülke konumunu 2021'de de sürdürdü.

Kredi Kartı ile Toplamda 1,71 Trilyon Ödendi

Pandemi sürecinde kredi kartlarına olan ilgi artarken hem fiziksel mağazalarda hem de online alışveriş platformlarında milyonlarca kişi ödemelerini kartla yaptı. Kart kullanımının hızlı, kolay ve hijyenik olması da bu artışı sağlayan temel nedenler arasında yer alıyor.

2021 geneline bakıldığında, kredi kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 47 artışla 1 trilyon 406 milyar TL'ye, banka kartlarıyla yapılan ödeme tutarı yıllık yüzde 55 artışla 279,8 milyar TL'ye, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme tutarı ise yüzde 211 artışla 26,5 milyar TL'ye ulaştığı görülüyor. Böylece, 2021'deki toplam kartlı ödeme tutarı 2020'ye göre yüzde 49 büyüyerek 1 trilyon 712 milyar TL olarak gerçekleşmiş durumda.

Günde Ortalama 24 Milyon Ödeme Yapılıyor

Ortalama kartlı ödeme işlemi detayında bakıldığında ise 2021 yılında günde 24,2 milyon adet ödeme işlemi gerçekleşirken ayda 734,7 milyon adet ödeme gerçekleşti. Ödeme tutarında ise günlük ortalama 4,7 milyar TL, aylık ise 142,7 milyar TL ödeme gerçekleştiği görüldü. Ödeme tutarı artışı yüzde 49 olurken ödeme adedinde yüzde 30 oranında artış gerçekleşti. İşlem başına ortalama ödeme tutarı ise 2021 yılında yüzde 15 artış göstererek 194 TL'ye ulaştı.

Kartlarla yapılan nakit çekim tutarı da artışına devam etti. 2021 genelinde kredi kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 56 artışla 151,3 milyar TL'ye, banka kartlarıyla yapılan nakit çekim tutarı yıllık yüzde 13 artışla 1 trilyon 25 milyar TL'ye, ön ödemeli kartlar ile yapılan nakit çekim tutarı ise yüzde 55 artışla 18,6 milyar TL'ye ulaştı. Böylece, 2021'deki toplam kartlı ödeme tutarı 2020'ye göre yüzde 17 büyüyerek 1 trilyon 195 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ortalama kartlı nakit çekim işlemi detayında bakıldığında ise 2021 yılında günde 3,8 milyon adet nakit işlemi gerçekleşirken ayda 114,8 milyon adet nakit çekim gerçekleşti. Nakit çekim tutarında ise günlük ortalama 3,3 milyar TL, aylık ise 99,6 milyar TL ödeme gerçekleştiği görüldü. Nakit çekim tutarı artışı yüzde 17 olurken nakit çekim adedinde yüzde 5 oranında artış gerçekleşti. İşlem başına ortalama nakit çekim tutarı ise 2021 yılında yüzde 12 artış göstererek 867 TL'ye ulaştı.

İnternet Ödemeleri Yüzde 75 Arttı

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin artması, doğru orantılı olarak internet ödemeleri de artırdı. İnternetten yapılan satın almalar incelendiğinde, 2020 yılında 260,4 milyar TL olarak gerçekleşen internetten kartlı ödemeler, 2021'de yüzde 75 artarak 454,5 milyar TL'ye yükseldi. Hem kullanıcı hem de işyeri tarafında yaşanan dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 25'e ulaştı. Buna göre, geçen yıl her 4 TL'lik kartlı ödemenin 1 TL'si internetten yapıldı.