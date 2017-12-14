Kredi Kartınızdaki Puanları Sıfırlanmadan Harcayın

Tüketiciler Derneği, yeni yıla girmek üzere olduğumuz bugünlerde önemli bir açıklama yaptı. Dernek, kredi kartlarında biriken ve henüz kullanılmayan puanlara dikkat çekerken, bu puanların yılbaşına kadar kullanılmaması durumunda sıfırlanacaklarını hatırlattı.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yılbaşı yaklaşırken özellikle kredi kartları ve bazı mağazalara özel olarak çıkarılan kartlarda toplanan puanlara dikkat çekmek için bir açıklama yayınladı. Hemen hemen her banka tarafından uygulanan ve kredi kartı kullanıcılarını daha fazla alışveriş yapmaya yöneltmek için ortaya atılan “para puan” kampanyalarının yıl sonunda sıfırlandıklarını hatırlatan Küçük, “Banka kredi kartlarına ve bazı mağaza kartlarına, alışveriş sonrası puan yüklenmekte, bu puanlar para olarak kullanılabilmektedir. Yıl sonlarında, bazı bankalar ve mağazalar, kartlara yüklenen para puanları silmekte, bazıları ise yeni yıla devretmektedir. Bu yüzden tüketicilerimiz elde promosyon şeklinde verilen bu puanlarını kontrol ederek kullanması önerisinde bulunuyoruz.” dedi.

Kredi kartı kullanıcılarının bütün yıl boyunca yaptıkları alışveriş sebebiyle topladıkları puanları kaybetmemeleri uyarısında bulunan Levent Küçük, “Tüketicilerimiz öncelikle kartlarında birikmiş para puanları kontrol etmeliler ve içerisinde para var mı öğrenmeliler. Kartı veren banka ya da mağaza ile görüşerek, para puanlarının yıl sonunda silinip, silinmeyeceğini öğrenmeliler. Tüketiciler, kartlarında birikmiş para puanları, ihtiyaçlarına uygun alışverişlerinde kullanmalılar.” şeklinde konuştu.

Toplanan puanların yılbaşından sonra silineceğini bilgisinin bankalar tarafından kredi kartı sahiplerine gönderilmesi gerektiğinin altını çizen başkan, bunun SMS ya da başka yollarla yapılabileceğini söyledi. Bunun tüketici açısından önemli bir konu olduğunun altını tekrar çizen Küçük, sözlerini şöyle tamamladı: “Mağazalar, düzenledikleri kampanyalarla tüketimi teşvik etmektedir. Tüketicilerimiz, ihtiyaçlarını önceden iyi tespit ederek, iyi piyasa araştırması yaparak, mal ve hizmetler arasında mukayese yaparak, gelirine, aile bütçesine en uygun alışverişi yapmalıdır. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan internet alışverişlerimize dikkat edelim, sonrasında mağdur olmayalım. Sevdiklerimizi mutlu edelim, bizler mutlu olalım derken, mutsuz olmayalım. Her alışveriş sonrası, mutlaka fatura ve fiş almalıyız.”