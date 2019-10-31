Kredi Kartlarında Vatandaşı Sevindirecek Düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan yeni tebliğ değişikliği ile birlikte kartlı işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyon yüzde 1,6 olarak sınırlandırılacak.

Vatandaşların da İşine Yarayacak!

Daha öncesinde kartlı işlemlerin nakde çevrilmesi sırasında yüzde 3 oranına kadar komisyon ile karşı karşıya kalabilen işletmeler, bu durumu ister istemez mal ve hizmet fiyatlarına yani dolayısı ile tüketiciye yansıtıyordu.

Söz konusu durum hakkında açıklama yapan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç "TCMB'nin tebliğ değişikliği ile üye iş yerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemeyecek. Bu kararla, küçük işletmeler günlük nakit ihtiyaçlarını çok daha ucuz maliyetle finanse edebilecek. Komisyon bedelinin düşürülmesi, işletmelerin ve tüketicilerin sırtından bir yükü kaldırmıştır. Böylece ortaya hem makul bir oran konulmuş oldu, hem de uygulamada bankalar arası bir birlik sağlandı." dedi.

Yarın Başlayacak

2018 yılında kart ile yapılan alışverişlerin toplam büyüklüğünün 700 milyar TL seviyesine çıktığını hatırlatan Avdagiç "Böylesi önemli bir ödeme aracında komisyonların farklılığı ve yüksekliği işletmelere büyük bir yük getiriyordu. Mevcut uygulamada nakit ihtiyacından ötürü bu işlemleri vadesinden önce nakde çevirmek isteyen işletme sahibi yüzde 3'e kadar çıkan komisyonla karşı karşıya kalıyordu. Bu yükün bir kısmı da ister istemez tüketiciye yansıyordu." dedi.

Yarın başlayacak değişiklik ile birlikte maliyet fiyatları değişeceği için bu durumun tüketici fiyatlarına olumlu bir şekilde yansıması bekleniyor. Bununla birlikte ilerleyen süreçlerde bu oranın daha düşük bir hale getirilebileceği de söylenenler arasında.