Kredi Kartlarının Nakit Avans Kullanımı Kapatıldı!

Milyonlarca vatandaşın kullandığı kredi kartından nakit avans çekimiyle ilgili yeni ve son derece önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'nın almış olduğu karar neticesinde bankalar kredi kartından nakit avans kullanımı kapatıldı.

Milyonlarca kişinin kullandığı kredi kartlarından nakit avans çekimi yapılması yeni düzenlemeyle engellendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan bir karar kapsamında, belirli bir limitin üzerinde olan kredi kartları için yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının %30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olması zorunlu hâle getirildi.

Kredi Kartlarına Nakit Avans Çekimi Neden Kapatıldı?

Bu düzenleme, kredi kartı nakit avans limitlerinin ve döviz ile kuyum alımlarının kontrol altına alınmasını amaçlarken, yeni düzenlemeye göre hiçbir kredi kartı kullanıcısı bugünden itibaren kredi kartından nakit avans çekme imkânına sahip olamayacak.

Sektörün önde gelen temsilcileri, bir ay öncesinde herkesin faiz oranı düşük olduğu için %1,36’dan kredi kartından nakit avans kullandığını belirterek, söz konusu durumun bankalara önemli zararlar verdiğini belirtmişti. Alınan bu kararla birlikte bankalardaki nakit avans talep enflasyonu kısılmaya çalışılıyor.

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