Kredinizi Cepten Alın Daha Kârlı Çıkın

Teknolojinin hayatımızda neredeyse tamamen yer almasıyla birlikte, bankalar da gelişen teknolojiye ayak uydurarak müşterilerinin telefon ya da internet bankacılığı kullanabilmeleri için çalışmalar yaptılar.

Her geçen gün kullanıcı sayısı artan internet ve telefon bankacılığını daha da cazip hale getirebilmek için bankalar bu kanalları kullanarak hizmet satın alan müşterileri için daha fazla hâklar tanımaya başladılar.

Telefon ya da İnternet Kanalıyla Hizmet Satın Alırsanız Ne Gibi Haklarınız Olacak?

Öncelikle yaptığınız sözleşmeden 14 gün boyunca herhangi bir neden göstermeden ve hiçbir ceza bedeli ödemeden cayma hakkınız oluyor. Cayma talebinizi e-mail ya da telefon yoluyla bildirmeniz yeterli oluyor. İşlemler için şubeye gitmenize gerek kalmıyor.

Bunun yanı sıra iletişim tercihlerinizi de arzu ettiğiniz gibi düzenleme hakkınız bulunuyor.

Uzaktan Aldığınız Hizmet ile İlgili Bir Sorun Olursa

Herhangi bir şikayetiniz ya da sorununuz olması halinde Ticaret İl Müdürlüğüne ya da Kaymakamlık içerisinde yer alan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabiliyorsunuz. Başvurunuz değerlendirilmeye alınıyor ve gerekli görülmesi halinde Tüketici Mahkemesinde değerlendirilmek üzere ilgili kuruma dava açılıyor.