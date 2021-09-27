Dünyanın En Büyük Kripto Borsaları Çinli Kullanıcı Almıyor

Kripto borsaları Çinli kullanıcı alımını durdurdu. Devasa kripto borsaları, Pekin'in kripto dünyası üzerindeki baskısından sonra Çinli kullanıcıların kaydolmasına izin vermiyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Huobi, Pekin'in sanal para birimleri üzerindeki baskıyı yenilemesinin ardından Çinli kullanıcılar için yeni hesap açılışlarını durdurduğunu söyledi.

Kripto borsaları Çinli kullanıcıları istemiyor

Bildiğiniz üzere Çin Halk Bankası, ticaret de dahil olmak üzere tüm sanal para birimiyle ilgili faaliyetleri yasa dışı ilan etti. Çin merkez bankası ayrıca Çin kullanıcılarına hizmet veren denizaşırı borsaları da hedef aldı.

Bu borsalardan biri olan Huobi Pazar günü yaptığı açıklamada, yeni Çinli kullanıcılar için hesap kayıtlarını sonlandıracağını söyledi. Şirket ayrıca 31 Aralık 2021 gece yarısına kadar Çinli kullanıcıların mevcut hesaplarını kademeli olarak kullanımdan kaldıracak.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir diğer olan Binance ise Çin merkezli cep telefonu numaralarını kullanan hesap kayıtlarının artık engellendiğini aktardı. Binance uygulaması da artık Çin'de indirilemez durumda. Şirketten bir sözcü CNBC'ye verdiği demeçte, "Binance uyumluluk yükümlülüklerini çok ciddiye alıyor ve faaliyet gösterdiğimiz her yerde yerel düzenleyici gerekliliklerine uymayı taahhüt ediyor" dedi.

Bu yıl Çinli yetkililer, Bitcoin madencilerini ve ticaretini hedef alan kripto para birimleri üzerindeki baskıyı yoğunlaştırdı. Ancak Çin'in kripto para birimleri konusundaki sert duruşu yeni değil. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisine hükmeden yetkililer, dijital paraların finansal istikrar üzerindeki etkisi konusunda uzun süredir endişe duyuyor.

Çin'in Danıştay Mali İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından yayınlanan geçmiş bildiride, hükümetin "Bitcoin madenciliği ve ticaret davranışını durduracak ve bireysel risklerin topluma aktarılmasını kararlı bir şekilde önleyeceği" belirtilmişti.

2017 yılında Çin, yerel kripto para borsalarını kapattı ve kripto şirketleri için dijital tokenler çıkararak para toplamanın bir yolu olan ilk madeni para tekliflerini (ICO) yasakladı.

Şangay Sosyal Bilimler Akademisi baş araştırma görevlisi Li Yi verdiği demeçte, "Bu açıklama, kripto para madenciliği için fazla alan bırakmadı. Çin'deki tüm madencilik faaliyetleri yasaklandığında, işlem gücünün büyük bir kısmı ortadan kalkacağı için Bitcoin'in kaderine yönelik dönüm noktası olacak" demişti.