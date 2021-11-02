Facebook kripto dolandırıcılığı yapan Elon Musk'a mavi tik verdi.

Facebook'un şüpheli popüler hesapları doğrulama girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Verge, şirketin yanlışlıkla Elon Musk için bir Facebook hayran sayfasını Musk'ın kendi resmi hesabı olarak doğruladığını bildirdi. Bunun da ötesinde hesap, bir Bitcoin dolandırıcısı tarafından yönetiliyor gibi görünüyor.

Kripto dolandırıcısı Elon Musk mavi tik aldı

153.000 takipçiye sahip olan sayfa aslında Musk olmadığını kabul ediyor, en azından Hakkında kısmında şöyle yazıyor: "Bu bir hayran sayfasıdır ve Musk'a ait tweetleri yüklüyor."

Ama hesabın adının "ElonMuskoffici" ile bittiğini ve bu sayede kesinlikle resmiymiş gibi davrandığını söylemek mümkün. Sayfa Şeffaflığı bölümünde, sayfayı yöneten kişilerin Musk'ın ikamet ettiği ABD'de değil, "Mısır merkezli" olduğu yazıyor.

Hesabın şu anda 11 gönderisi var ve bunların çoğu Musk'ın tweetlerinin yeniden paylaşılması olsa da, en sonuncusu açıkça sahte bir Bitcoin hediyesiydi (gönderi halihazırda kaldırıldı).

Ancak The Verge'in işaret ettiği gibi, sayfa aslında 28 Temmuz 2019'da “Kizito Gavin” adı altında o zamandan beri birkaç isim değişikliği ile oluşturuldu. Adını 17 Ekim'de Elon Musk olarak değiştirdi.

Facebook doğrulaması, hesap sahiplerinin ehliyet veya pasaport gibi kimliklerinin kanıtlarını sunmasını gerektirir, ancak dolandırıcılar zaman zaman resmi süreci aşmanın yollarını bulmuşlardır.

Elon Musk üniversite mi açıyor?

Elon Musk, elektrikli araç Tesla'nın yükselen hisse senedi fiyatları sayesinde sadece bir gün içinde kişisel servetine 10 milyar dolar daha eklerken, topluluğun ihtiyaçlarına bakmak için bir adım geri atmış gibi görünüyor: Teksas'ta bir üniversite kurmayı düşünüyor.

Musk paylaştığı tweette, "Yeni bir üniversiteyi başlatmayı düşünüyorum: Texas Institute of Technology & Science" ifadelerini kullandı. Ancak Teksas'ta zaten Texas Tech University isimli bir üniversitenin olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

Elon Musk'ın net değeri, Tesla hisselerinin ABD borsasında kazanmaya devam etmesiyle bu yıl Mayıs ayından bu yana fırladı. Bu yılın başından itibaren Musk'ın net değeri 117 milyar dolar arttı.

SpaceX'te yakın zamanda yapılan bir hisse satışı da Musk'ın net değerini artırdı. Bloomberg'e göre, SpaceX anlaşması Elon Musk'ın net değerine 11 milyar dolar ekledi.

Tesla'nın NASDAQ Endeksindeki piyasa değeri de son borsa rallisinden sonra 1 trilyon doları aştı. Artık Apple, Microsoft ve Amazon dahil olmak üzere seçkin bir şirketler grubuna katıldı.