Kripto Madencileri Çok Ucuza Ekran Kartı Satmaya Başladı

Çin'in kripto madencileri ekran kartlarını satıyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre, Çin'in kripto madenciliği baskısı, madencilerin ekran kartlarını fahiş olmayan fiyatlara satmasına yol açıyor.

Çin'deki kripto para madenciliği yasaklaması, madencilerin bu alandan çekildiğini gösteriyor. Madencilik gruplarının başlattığı grafik kartı satışları, Tayvanlı PC üreticileri tarafından fark edildi. Tayvanlı üretici ve tüketiciler, Çin'de ikinci el olarak satışa çıkarılan bir dizi ekran kartı olduğunu söylüyor, bu kartlar muhtemelen bir zamanlar kripto para madenciliği için kullanılıyordu.

Çin'deki kripto madencileri ekran kartlarını satıyor

Tayvan merkezli bir duyuru panosu olan PTT'ye gönderilen ekran görüntüsüne göre, Çin'deki madenciler çok sayıda Nvidia ve AMD ekran kartını satışa çıkardı. Bunlar, en yeni RTX 3000 ve Radeon RX 6000 serisinin yanı sıra AMD'nin ucuz Polaris nesli gibi diğer eski ekran kartı nesillerini de içeriyor.

Dikkate değer olan bir diğer nokta ise ekran kartı fiyatları. HKEPC tarafından aktarılan rapor, pazara göre potansiyel olarak daha ucuz olan RTX 3070'in yaklaşık 400 ABD dolarının (3450 TL) biraz üzerinde olduğunu ifade ediyor.

Bu kartlar toplu olarak satıldığından dolayı satıcılar, başka bölgelerdeki kripto para madencilerinin tekliften yararlanacağını umuyor olabilir. Ne olursa olsun oyuncular muhtemelen uzak durmak isteyeceklerdir. Çünkü kripto para üretmek için kullanılan kartların performans açısından sorun yaşadığı aşikar.

Bu grafik kartlarının kripto madenciliği için kullanılmış olması, alıcılar için kritik bir nokta. Yeni aldığınız ekran kartının -fiyat olarak ucuz bile olsa- haftanın yedi günü ve günün 24 saati yüksek sıcaklıklarda çalışmış olmasını istemezsiniz.

Ekran kartlarının toplu olarak satışa sunulması, kripto para dünyasındaki daha büyük düşüşün göstergesi olabilir. Çin şu anda dünyanın en yüksek hash oranına sahip, yani herkesten daha fazla kripto madenciliği yapıyor. Ancak Çin'in madenciliğe yönelik son zamanlardaki baskıları, madencilerin başka yerlere yönelmesine neden oluyor.

Yine de ne olacağını kesin olarak söyleyemeyiz. Bu, günümüzün en büyük kripto para birimleri için küçük bir kırılma veya geçici bir durgunluk yaratabilir. Ethereum veya Bitcoin'in bugünkü 'düşük' değeri bile bu yılın Ocak ayına kıyasla çok daha yüksek.