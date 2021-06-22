Kripto Madenciliğinin Yasaklanmasıyla Ekran Kartı Fiyatları Düşüşte

Kripto madenciliği ekran kartı fiyatlarını yükselişe geçirdikten sonra, güncel etiketler yeniden düşmeye başladı. Nvidia ve Asus da dahil olmak üzere popüler şirketlerin grafik kartları, Çin'in kapsamlı Bitcoin baskısının sonrasına düşüşe geçti.

Çin'in Sichuan bölgesi, daha önce Çin'in kripto para birimi madenciliği operasyonları için en büyük ikinci üretim noktasıydı, ancak yetkililerin yasaklama girişimleriyle faaliyetler hızla tersine dönüyor. Bölge yönetimi İç Moğolistan, Yunnan ve Xinjiang gibi diğer madencilik merkezleriyle birlikte Çin'deki en büyük kripto madenciliği çiftliklerinden bazılarını kapattı ve bu, hem kripto para meraklıları hem de oyuncular için iyi bir haber.

Grafik kartı sıkıntısına yol açan kilit faktörlerden biri kripto para madenciliğidir. Son birkaç ayda Çinli yetkililer, ülke genelindeki madencilik faaliyetlerine yönelik darbeyi indirdi, bu nedenle birçok büyük operasyon Amerika'ya doğru ilerliyor. Guangzhou'daki bir lojistik firmasına göre, en az 3.000 kg madencilik donanımı okyanus üzerinden ABD'ye taşındı. Bazıları ise güneş ve rüzgar enerjisinin bolluğu ve kripto dostu politikaları nedeniyle Teksas'ı tercih ediyor.

Geçen hafta Asrock, Çin'deki madencilerden gelen talepteki düşüş nedeniyle grafik kartı fiyatlarının yakında düşeceğini ve fabrika kapasitesindeki iyileştirmeler sayesinde AMD kartlarının sevkiyatlarının önemli ölçüde artmasının beklendiğini söyledi. Bu, South China Morning Post'un bölgedeki kripto madenciliğinin durumuna daha fazla ışık tutan bir raporuyla da doğrulandı.

Kripto madenciliği ekran kartı fiyatlarını uçurmuştu

Geçen hafta Çin'in kripto madenciliği operasyonları üzerindeki baskısı, Sichuan eyaletine kadar genişledi. Yerel yetkililer, elektrik sağlayıcılarına madencilik için güç kullanabilecek müşterilerini araştırmalarını söyledi ve hafta sonu 26 operasyonda maden çiftliklerinin fişi çekildi.

Ayrıca Çin Merkez Bankası, Çinli bankalardan ve Alipay gibi ödeme araçlarından, hesap açmaktan kripto para birimleri ile işlemleri ve yerleşimleri kolaylaştırmaya kadar herhangi bir şekilde kripto alanına katılmaktan kaçınmalarını istediği için bu sadece bir başlangıç ​​olabilir.

Çin'de yaşanan bu gelişmeler, ülke genelindeki ekran kartı fiyatlarında düşüşe de yol açtı. Asus RTX 3060 gibi modellerin ortalama perakende fiyatı 13.499 yuan'dan (2.090 dolar) 4.699 yuan'a (730 dolar) düştü. Nvidia Quadro P1000 gibi profesyonel iş istasyonu grafik kartları bile 3.000 yuan'dan (464 dolar) 2.429 yuan'a (376 dolar) geriledi.

Çin genelindeki tüm bu eğilim, diğer ülkeler için ne kadar etkili olur henüz belli değil ancak genel olarak oyuncular için harika bir haber gibi görünüyor.