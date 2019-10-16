Kripto Para Alım Satımı Yapanlar Şüpheli İşlem Kontrolüne Takılabilir

Kripto paraların dünya genelinde yaygınlaşması ile birlikte devletlerin ve hükümetlerin tutumları da değişmeye başladı. Geçtiğimiz aya kadar ülkemizde kripto para borsalarına yapılan para transferleri 'şüpheli işlem' kategorisine alınıyordu. Bu durum için yapılan yeni düzenleme, kripto para yatırımcılarını oldukça sevindirecek gibi gözüküyor.

Kripto Paralarda Şüpheli İşlem Tanımı Değiştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bulunan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 11 Eylül tarihinde 'Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi'nde yaptığı değişiklik ile birlikte kripto paraların şüpheli işlem tanımı ile ilgili değişikliklerde bulundu.

Rehberin önceki halinde bulunan 'Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması' tanımı şüpheli işlem olarak değerlendirilmekteydi. Bu da bitcoin dahil herhangi bir kripto para alışverişinin şüpheli işlem olarak görülmesine neden oluyordu.

11 Eylül tarihinde yenilenen rehberde üstteki ifade kaldırıldı ve şüpheli işlem tanımında bazı daraltmalar yapıldı.

'Çok Sık, Çok Yüksek Tutarlı, Kaynağı Saptanamayan ve Mali Duruma Uygun Olmayan'

“Müşteri hesaplarından kripto para alımı amacıyla yurt içi ve yurt dışı kripto para borsalarına ya da gerçek veya tüzel kişi hesaplarına müşteri profiline uymayacak sıklık ve tutarda para transferi yapılması.” ifadesi ile birlikte çok sık ve çok yüksek tutarlarda işlem yapılmasını şüpheli işlem olarak belirtildi.

“Kaynağı bilinmeyen veya şahsın mali profili ile uygun olmayan şekilde yapıldığından şüphelenilen kripto para satımı sonucunda müşteri hesaplarına transfer gelmesi.” şeklindeki madde ile birlikte de kişilerin mali durumuna uygun olmayan ve kaynağı saptanamayan işlemlerin de şüpheli işlem olarak değerlendirileceği ifade edildi.

MASAK tarafından yapılan yeni düzenleme, kripto para alım satımlarının kendi başına şüpheli işlem olmamasını sağlıyor. Ancak çok sık ve çok yüksek tutarlı yapılan işlemler, mali kaynağı saptanamayan veya işlem yapan kullanıcının mali durumuna uygun olmayan işlemler şüpheli işlem kategorisinde değerlendirilmeye devam edecek.