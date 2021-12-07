Kripto Para Borsası Bitrota Sahiplerinden Biri Yakalandı: Milyarlık Vurgun

Kripto para borsası Bitrota kurucularından Kenan Altun yakalandı. Gözaltına alınan Altun'un İstanbul'daki siber şubeye getirileceği belirtildi. 1 milyar TL değerinde kripto para vurgunu yaptığı ileri sürülen Bitrota'ya ilişkin detaylar haberimizde.

Kripto Para Borsası Bitrota Vurgununda Yeni Gelişme Yaşandı

Kenan Altun ve Hasan Özkan, üç yıl önce Kayseri'de Bitrota isimli kripto para borsası kurdu. Yatırımcılara yüksek kazanç vaadinde bulunan kişiler, kısa süre içerisinde 30 bin yatırımcıya ulaşmıştı fakat kısa süre önce sistemin çökmesinden dolayı vatandaşlar mağdur olmuştu.

Altun ve Özkan'a ulaşamayan vatandaşlar bunun üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde şirketin yöneticileri Altun ve Özkan hakkında bir soruşturma başlatmıştı.

TRT Haber muhabiri Büşra Çelik'in aktardığı bilgilere göre binlerce yatırımcıyı mağdur eden kripto para borsasının kurucularından Kenan Altun Antalya'da göz altına alındı. Altun'un işlemlerinin ardından bugün itibarıyla İstanbul'daki siber şubeye getirileceği belirtildi.

Milyarlık vurgun gerçekleştirdiği iddia edilen kripto para borsası ile ilgili özellikle Hatay ve Kayseri'de olmak üzere birçok şikayetçi yer alıyor. Şirketin Kayseri ve Hatay'da bulunan ofislerinde arama ve el koyma kararının verildiği açıklandı.

Söz konusu kişilerin birden fazla şirket kurduğu ve topladıkları paraları bu şirketlere aktardıkları ileri sürüldü.

BitMart Siber Saldırıya Uğradı

Bitcoin dahil olmak üzere çok sayıda kripto para biriminin popülaritesi atarken aynı zamanda bu konudaki hack saldırılarının da sayısı artmaya devam ediyor. Bilgisayar korsanları, Bitmart isimli kripto para borsasına bir saldırı düzenledi.

Gerçekleşen saldırı sonucunda Ethereum (ETH) ve Binance Smart Chain (BSC) cüzdanları üzerinden 196 milyon dolar değerindeki kripto para çalındı. Bu miktarın 100 milyon dolarının Ethereum, 96 milyon dolarının ise Binance cüzdanlarına ait olduğu açıklandı.

Xia tarafından yapılan açıklama ile birlikte söz konusu kripto para borsasının siber saldırıya uğradığı doğrulandı. Sheldon Xia, Etherum ve BSC sıcak cüzdanlarından bir tanesi ile ilgili büyük ölçekli bir güvenlik ihlali belirlediklerini duyurdu.

Kurucu Sheldon Xia, Bitmart'ın varlıklarının yalnızca küçük bir yüzdesinin risk altında olduğunu söyledi. Gerçekleşen saldırıya ilişkin kapsamlı bir şekilde güvenlik incelemelerinin devam ettiğini ifade eden Xia, para çekme ve yatırma işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.