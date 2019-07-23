Kripto Para Borsası Robinhood, Büyümeye Devam Ediyor

California merkezli kripto para borsası Robinhood, 323 milyon dolar yatırım aldı. Böylece şirketin toplam değeri 7,6 milyar dolara ulaştı.

Baiju Bhatt ve Vladimir Tenev tarafından 2013 yılında yılında kurulan finansal hizmetler şirketi Robinhood, kısa zamanda en güvenilir kripto para borsalarından bir tanesi olmuştu.

Tamamen komisyonsuz alım satım yapma olanağı sağlayan platform, banka hesabınızdan Robinhood’a geçirdiğiniz ama hisse almak için kullanmayıp hesabınızda tuttuğunuz parayı faize yatırarak para kazanıyor.

Yenilikçi iş modeli ile dikkat çeken Robinhood, geçtiğimiz yılın mayıs ayında Bitcoin ve Ethereum alım satımına başlamıştı. Şirketin, kripto para borsası açacağını ilan etmesinin ardından iki günde 1 milyon kişi trade yapmak için sıraya girmişti. California merkezli şirket şu anda ABD’nin 20 eyaletinde kripto para işlemlerini kullanıcılara sunuyor.

Günden güne büyüyen şirket, Thrive Capital ve NEA'nın de katıldığı yeni yatırım turundan 323 milyon dolar ile döndü. Böylece şirketin piyasa değeri 7,6 milyar dolara ulaştı.

Robinhood, yaklaşık bir yıl önce halka arz edilmişti.