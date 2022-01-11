Popüler Kripto Para Borsasına Siber Saldırı: 6,8 Milyon Dolar Çalındı!

Bir kripto para borsası siber saldırı ile gündeme geldi. Bilgisayar korsanları, gerçekleştirdikleri saldırı ile birlikte kripto para platformundan milyonlarca dolar değerinde kripto para çaldı. Meydana gelen saldırıya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

LCX Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı

Bitcoin dahil olmak üzere çok sayıda kripto para biriminin popülerliği önemli ölçüde atarken aynı zamanda bu konudaki siber saldırıların da sayısı artmaya devam ediyor. Bilgisayar korsanları, LCX isimli kripto para platformuna bir saldırı düzenledi.

Meydana gelen saldırı sonucunda Ethereum (ETH), USD Coin ( USDC ) ve şirketin kendi kripto para birimi LCX dahil olmak üzere çeşitli kripto paralar çalındı. Çalınan kripto paraların 6,8 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı.

Lihtenştayn merkezli kripto borsası LCX'e yapılan saldırıda sıcak cüzdanlara odaklanıldı. Şirket, meydana gelen siber saldırıyı fark ettikten hemen sonra tüm para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak askıya aldı.

Kripto para platformu, askıya alma işleminin ardından resmi Twitter hesabı üzerinden bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda, sıcak cüzdanlara saldırı düzenlendiği, diğer cüzdanları ve varlıkları korumak için güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Söz konusu siber saldırıyı ilk olarak blockchain güvenlik şirketi olan PeckShield tespit etti. PeckShield, LCX platformundan bilinmeyen bir Ethereum cüzdanına şüpheli bir transfer gözlemledi. Kripto para hizmetinin çalınan kripto paraları iade edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Şirket, bu konu ile ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

2021'de Kripto Para Dolandırıcılığı ile Yapılan Toplam Vurgun

Blockchain veri şirketi Chainalysis tarafından aktarılan bilgilere göre dolandırıcılar, Rug Pull olarak isimlendirilen yöntemi kullanarak 2021 yılında toplamda milyarlarca dolar haksız kazanç elde etti. Dolandırıcıların bu yıl 7,7 milyar dolardan fazla vurgun yaptığı açıklandı.

Rug Pull isimli dolandırıcılık türü, kripto para biriminin yaratıcılarının kripto paraların tamamını nakite çevirip havuzu boşaltması ve projeyi terk etmesi ile gerçekleşir. Görünüşe göre dolandırıcılar, bu yöntem ile çok büyük bir vurgun gerçekleştirmiş.

Kripto para alanında gerçekleştirilen dolandırıcılıklar 2020 yılına kıyasla yüzde 81 oranında arttı. 2020 yılında 10 milyar dolar tutarında bir vurgun yapılmıştı. Bu yıl toplamda 3300 adet dolandırıcılık meydana gelirken geçtiğimiz yıl ise 2052 adet dolandırıcılık gerçekleşti.