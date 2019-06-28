Kripto Para Borsasına Ağır Vurgun: 4.7 Milyon Dolarlık Zarar

Son dönemlerde kripto paralarla ilgili olumlu haberler gelse bile, bazen siber saldırılar da gerçekleşiyor. Kripto para borsasının çok ciddi oranlarda genişlemesiyle birlikte, siber saldırganlar artık bu alana yönelmeye başladı. Her ne kadar Bitcoin üzerinde saldırılar yoğunlaşsa bile, diğer altcoinlerde de siber saldırı gerçekleşiyor. İşte haberimizin detayları.

Singapur merkezli kripto para birimi borsası Bitrue’ya yapılan saldırılar ülkenin gündemine oturdu. Güvenilir bir platform olmasına rağmen buradan 9.3 milyon Ripple ve 2.5 milyon Cardano çalındı. Hırsızların güvenlik ekiplerinin gözetim zamanını beklediği ve küçük açıklıklar yardımıyla saldırılarını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kripto para borsasında güvence verildi

Bitrue tarafından yapılan açıklamalar, bu borsada işlem yapan kişilerin içini bir nebze de olsa rahatlatmayı başardı. Borsa Platformu hesabından kripto para çalınan herkese, zararlarının karşılanacağı sözünü verildi.

Normal şartlarda herhangi bir ülkenin bankasına para yatırdığınızda sizler de artık o devletin güvencesi altında olursunuz. Ancak kripto paralar için bu durum biraz değişebiliyor. Daha çok kripto para borsalarının kurumsal olarak verdiği sözler ön plana çıkıyor. Bitrue bu konuda önemli bir insiyatif kullanarak kullanıcıların zarar görmesini engelledi.

Kuruluşun yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, en kısa sürede saldırganların bulunması sözü verildi. Ayrıca güvenlik ekiplerinin de işin içinde olduğunu ve çalışmaların onlarla devam edeceği ifade edildi. Tüm bu siber saldırılardan sonra kripto para borsalarını güvenilir buluyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.