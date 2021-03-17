Kripto Para ile Çiğ Köfte Satışı Başladı!

Kripto para ile çiğ köfte satışı yapılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta çiğ köftecilik yapan Seydihan Kara, dijital çağa ayak uydurmak için yeni girişimini hayata geçirdi. Kara, çiğ köfte ödemelerini kripto para ile almaya başladı.

Çiğ Köfte Satışını Kripto Para ile Yapıyor

Son zamanlarda dünya genelinde kullanımı önemli ölçüde artan dijital para esnaflar tarafından da kullanılmaya başlandı. Dijital para kullanan esnafların sayısı artmaya devam ediyor. Kripto para kullanan işletmelere bir yenisi daha eklendi.

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde bir gözlemeci, ödemelerde Bitcoin isimli dijital para birimini kullanmaya başlamıştı. Böylece gözleme satın alma işlemlerinde Bitcoin ile ödeme yapılabiliyor. Çiğ köftecilik yapan Seydihan Kara da ödemelerde kripto parayı kabul eden işletmeler arasına katıldı. Çağa ayak uyduran Kara, her 1 Awax isimli dijital para birimi karşılığında askıya 26 adet çiğ köfte asıyor.

NTV'deki habere göre Avax'ın kurucusu Prof. Dr. Emin Gün Sirer, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Kara'ya destek verdi. Bir kişi de Kara'nın hesabına 1 Awax gönderdi.

Dijital çağa ayak uydurmak için satışlarda Avax isimli kripto para kullanmaya karar verdiğini ve müşterilerin bu duruma çok ilgi gösterdiğini belirten Kara, "Müşterilerimiz yemeklerini yedikten sonra Avax kripto para ile ödeyebiliyorlar. Daha sonra da bunu askıda çiğ köfteye çevirdik" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti: