Kripto Para Dolandırıcılığı 1 Yılda 3'e Katlandı

Dolandırıcılar vurgun yapmaya devam ediyor. Birleşik Krallık Finansal Yürütme Kurulu (FCA) kripto para birimleri dolandırıcılık suçlarının bir yılda üçe katlandığını ve ortalama kişisel kayıpların 14,600 sterline, toplam kaybın da 27 milyon sterline ulaştığını duyurdu.

FCA’dan yapılan açıklamada yatırımcılar, online ticaret platformlarında yüksek geri dönüş vaadi veren kişi ve kurumlara karşı uyarılırken, 2018-2019 döneminde kripto para varlıklarına ilişkin dolandırıcılık eylemlerinde 27 milyon sterlin kaybedildiği belirtildi. Kripto paralara ilişkin dolandırıcılık suçlarının 2017-2018 dönemindeki 530 düzeyinden 1,834 düzeyine yükseldiğine dikkat çeken FCA, söz konusu dolandırıcıların vaatlerini ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yaptıklarını belirtti.

Dikkatli Olun Dolandırılmayın

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda genellikle pahalı saatler ve arabalar görülmekte. Bu paylaşımlara tıklayan kullanıcılar, farklı bir web sitesine yönlendirilerek yatırım yapmaları için çeşitli mesajlarla ikna edilmeye çalışılıyor. Sosyal medyada gezerken dikkatli olmakta fayda var. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde üzerindeki ölü toprağı atan Bitcoin, 8.000 dolara kadar çıkmıştı ve Bitcoin’in liderliğinde yükselişine devam eden kripto para dünyası, 245 milyar dolarlık piyasa hacmine ulaşmıştı.

Her geçen saniye büyümeye devam eden kripto para dünyasında dolandırıcılıkların ardı arkası kesilmeyecek gibi gözüküyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!