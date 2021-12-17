2021'de Kripto Para Dolandırıcılığı ile Ne Kadar Vurgun Yapıldı?

Her geçen gün kripto para dolandırıcılığı sayısı artmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen dolandırıcılıklarda çeşitli miktarlarda haksız kazanç elde ediliyor. Peki, 2021 yılında toplamda ne kadar vurgun yapıldı? Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Kripto Para Dolandırıcılığı ile Yapılan Toplam Vurgunun Miktarı

Bitcoin dahil olmak üzere çok sayıda kripto para biriminin popülaritesi atarken dolandırıcılıkların sayısı artmaya devam ediyor. Paylaşılan bir rapor, bu yıl boyunca dünya genelinde toplamda ne kadar vurgun yapıldığını gözler önüne serdi.

Blockchain veri şirketi Chainalysis tarafından aktarılan bilgilere göre dolandırıcılar, Rug Pull olarak isimlendirilen yöntemi kullanarak 2021 yılında toplamda milyarlarca dolar haksız kazanç elde etti. Dolandırıcıların bu yıl 7,7 milyar dolardan fazla vurgun yaptığı açıklandı.

Rug Pull isimli dolandırıcılık türü, kripto para biriminin yaratıcılarının kripto paraların tamamını nakite çevirip havuzu boşaltması ve projeyi terk etmesi ile gerçekleşir. Görünüşe göre dolandırıcılar, bu yöntem ile çok büyük bir vurgun gerçekleştirmiş.

Kripto para alanında gerçekleştirilen dolandırıcılıklar 2020 yılına kıyasla yüzde 81 oranında arttı. 2020 yılında 10 milyar dolar tutarında bir vurgun yapılmıştı. Bu yıl toplamda 3300 adet dolandırıcılık meydana gelirken geçtiğimiz yıl ise 2052 adet dolandırıcılık gerçekleşti.

TokenSniffer isimli web sitesi, şüpheli kripto para projelerini listeliyor. İnternet sitesi şu anda 66 bin 315 adet kripto para projesini şüpheli olarak işaretledi. Rapor ve web sitesi, bilinmeyen projelere yatırım yapmanın tehlikeli olduğunu gösteriyor.

Türkiye merkezli kripto para borsası THODEX, bu yıl büyük bir vurgun ile gündeme gelmişti. İddiaya göre kurucu Faruk Fatih Özer'in borsadaki 2 milyar dolar değerindeki kripto paraları alarak kayıplara karışmıştı. Bu, 2021'de meydana gelen en büyük Rug Pull olaylarından bir tanesiydi.

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır. Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.