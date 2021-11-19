Kripto Para Dolandırıcılığı Yapan Genç Yakalandı: 36 Milyon Dolarlık Vurgun!

Kripto para dolandırıcılığı yapan bir gencin yakalandığı açıklandı. Kanadalı genç, bir dolandırıcılık yöntemi kullanarak 36 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde etti. Milyonlarca dolarlık vurgun yapan kişinin nasıl yakalandığına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Güvenlik Güçleri Kripto Para Dolandırıcılığı Yapan Kişiyi Yakaladı

Bitcoin dahil olmak üzere çok sayıda kripto para biriminin popülaritesi atarken aynı zamanda bu konudaki dolandırıcılıkların da sayısı artmaya devam ediyor. Kanada'nın Hamilton yaşayan bir genç, milyonlarca dolarlık vurgun yaptı.

Güvenlik güçleri tarafından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Kanadalı genç, SIM Swap yöntemini kullanarak 36 milyon dolar tutarında kripto para çaldı. Dolandırıcılar bu yöntemde kullanıcının telefon numarasını kendi SIM kartına aktarır. Bunun sonucunda kurbanın bitcoin hesaplarına erişilebilir.

Aktarılan bilgilere göre milyonlarca dolar tutarında haksız kazanç elde eden genç, çevrim içi tabanlı video oyununda nadir görülen bir kullanıcı adı satın aldı. FBI ile iş birliği yapan Hamilton güvenlik güçleri, bunun üzerine gencin izine ulaşmayı başardı ve düzenlenen bir operasyon ile birlikte dolandırıcı yakalandı.

Çalınan kripto para birimi, şüphelinin adı ve yakalanmasına yol açan video oyunu hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Kripto dolandırıcılığı , kripto para biriminin popülaritesinin artmasıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Bu dolandırıcılıklar arasında , sosyal medyada insanları kandıran sahte Elon Musk hesapları ve Rug Pull yer alıyor. Rug Pull, , kripto para biriminin yaratıcılarının kripto paraların tamamını nakite çevirip havuzu boşaltması ve projeyi terk etmesi ile gerçekleşir.

Squid Game Kripto Para Projesi ile Dolandırıcılık Yapıldı

Netflix tarafından resmi olarak onaylanmayan SQUID adlı kripto para, ekim ayının sonlarında ön satış ile piyasaya sürülmüştü ve SQUID'in değeri bir kuruşun biraz üzerindeydi. Kripto para biriminin değeri yalnızca birkaç gün içerisinde yüzde 310 bin yükselmişti. Öyle ki SQUID'in değeri 2 bin 800 doların üzerine kadar çıktı fakat bu yükseliş çok kısa sürmüştü.

Değeri çok hızlı bir şekilde yükselen ve aniden inanılmaz bir şekilde düşen kripto para birimi, büyük bir dolandırıcılık skandalı ile gündeme gelmişti. SQUID'in değeri saatlerinde 0 doları görmüştü. Değerin 0 doları görmesinin ardından yatırımcılar, projeyi oluşturan kişilere ulaşmaya çalıştı ancak başarısız olmuştu.