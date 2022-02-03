Kripto Para Dünyasında Yeni Saldırı: Zarar Yüz Milyonlarca Dolar

Günümüzün en popüler döviz piyasası olan kripto para, ününün yanı sıra, saldırı haberleri ile gündemi her daim taze tutuyor. Öyle ki, her gün kripto para dünyasına yapılan yeni bir saldırının haberlerini alıyoruz. Saldırılar yüzünden, daha yeni yılın ilk aylarında yarım milyon dolara yakın para kaybeden piyasa, bugün yeni bir saldırı olduğunun haberini verdi. Siber saldırı, Worhmhole köprüsüne yapıldı. Bu noktada, birden fazla blok zinciri arasında kripto para transferine izin veren köprü platformların yeterince korunamadığı ve saldırılara açık olduğu düşüncesi yeniden ele alınıyor.

Wormhole Platformuna Siber Saldırı Yapıldı

Ethereum ve Solana ağları arasında köprü vazifesi gören Wormhole platformu, kripto para piyasasında siber saldırıya uğrayanlar kervanına katılanlar arasında yerini aldı. 300 milyon dolardan fazla zarara uğrayan Wormhole köprüsünde, 250 milyon dolar değerinde 80000 ETH varlığı çalındığı belirtildi.

Paradigm güvenlik araştırmacılarının fark ettiği bu devasa para aktarımı sonrasında Wormhole ekibi harekete geçti ve saldırgana 10 milyon dolarlık bir ödül teklif etti. Diğer taraftan Solana ağına eklenmiş 40 bin ETH değersiz hale geldiği de belirtiliyor.

Wormhole Köprüsü Askıya Alındı

Birden fazla blok zinciri arasında kripto para transferine izin veren Wormhole köprü, hizmetleri askıya alınmış durumda ve açığın nereden kaynaklandığı inceleniyor. Worhmhole siber saldırısı, DeFi tarihine geçen ikinci en büyük saldırı olarak ifade ediliyor. Diğer taraftan Ethereum kurucusu Vitalik Butterin’in özellikle karşı ağlardaki varlıkların korunamaması riski nedeniyle köprü platformlarını eleştirmesindeki haklılığı bir kere daha ortaya çıkmış oldu.