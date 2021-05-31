Kripto Para Düzenlemesi Son Aşamada: İşte Yeni Detaylar!

Kripto para düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda son aşamaya gelindi. Komisyona sunulan raporda kripto paraların nasıl düzenleneceğine ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre borsalar için sermaye şartı aranacak.

Kripto Para Düzenlemesi Ne Zaman Gelecek?

NTV'deki habere göre kripto paralara yönelik yasa teklifi çalışmalarında son aşamaya gelindi. Çalışma kapsamında kripto para alım ve satımında denetim, yatırımcının korunması, gözetim mekanizmalarının güçlendirilmesi inceleniyor. Faaliyet gösteren şirketler için lisans ve asgari sermaye şartının getirilmesi planlanıyor. Ayrıca şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartının aranması bekleniyor.

Kripto para kazançlarının vergilendirildiği ülkelerin incelendiği belirtildi. Almanya 600 euro'dan düşük değerler için vergi almıyorken Amerika Birleşik Devletleri ise kripto para sahiplerinden gelir vergisi alıyor. Singapur, Hong Kong ve Malte ise bu konuda vergi almıyor. Aktarılan bilgilere göre Türkiye'de ise stopaj uygulaması üzerinde duruluyor. Stopajın tam olarak nasıl uygulanacağı ise henüz bilinmiyor.

Ülkemizde 22 kripto para borsasının borsa şeklinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Bu 22 borsada yatırımcıların kripto para alım satımı yapabildiği ifade edildi. Diğer 18 borsanın ise bir firma gibi faaliyet gösterdiği açıklandı. Paylaşılan bilgilere göre yatırım yapmak isteyen kullanıcılar, paralarını bu firmalara veriyor. Alımları ise bu firmalar tarafından yapılıyor.

Kripto Varlıklar olarak isimlendirilen bir rapor paylaşıldı. Paylaşılan raporda kripto varlıkların ödeme sistemleri dahil olmak üzere finansal hizmetler aalanındaki uygulamalar üzerindeki olası etkileri değerlendirildi. Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporda "Kripto paraların bir asli değeri yoktur ve değeri çok oynaktır" ifadesine yer verildi. Raporda ayrıca dünya genelinde toplamda 370'i aşkın kripto varlık borsasının yer aldığı belirtildi.

Kripto para alanında hizmet sağlayıcılara yönelik bir düzenlenmemenin olmamasının dolandırıcılık ve suistimallere yol açtığı ifade edildi. Vatandaşların bu sebepten ötürü büyük maddi kayıplar yaşadığının altı çizildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde çalışmaların devam ettiği, yapılan çalışmanın sonucunda yasal düzenlemenin getirileceği bildirildi.

Paylaşılan raporda kripto paraların hesap değer birimi ya da değişim aracı olarak kullanılmalarının mümkün olmadığı ifade edildi. Günümüzde kripto varlaıkların işlemlerden yüksek ücret alınması ve işlemlerde performans kaynaklı gecikmeler yaşanması gibi sebepten ötürü daha çok bir yatırım aracı olarak kullanıldığı belirtildi. Kripto para yasasının 2021 yılının sonuna kadar hazır olması bekleniyor.