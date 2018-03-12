Kripto Para Hacker’larını Yakalatana 250 Bin Dolar Ödül

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, 7 Mart’ta büyük bir siber saldırıya uğramıştı. Hacker’lar, borsayı tamamen hack’leyemeseler de borsadaki API keylerinden bir kısmını ele geçirmiş ve borsadaki müşterilerin alım-satım işlemlerini değiştirmişlerdi.

Bu olaydan sonra Binance, kripto para borsasını hedef alan siber saldırılara karşı daha sert tedbirler alma yoluna gidiyor. Binance bugün yaptığı açıklamada, 7 Mart’ta yapılan siber saldırının sorumlularının yakalanması için kanıt veya bilgi sunarak yardımcı olabilecek kişilere 250 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. Ayrıca Binance’ın, gelecekteki siber saldırı girişimlerine karşı tedbir olması amacıyla, kripto para rezervlerinde 10 milyon dolar bulundurduğu belirtildi. Konuyla ilgili diğer kripto para borsa ve işletmelerinin de uyarıldığı ve benzer uygulamaları onların da yapması adına bu girişime davet edildikleri açıklandı.

Bu yılın başından itibaren kripto para borsa ve işletmelerine pek çok siber saldırı gerçekleştirildi. Bu hack’leme girişimleri nedeniyle borsa ve işletmeler toplamda 700 milyon dolar değerinde kripto para kaybetti. Bu soygunlar nedeniyle kripto paraların, borsaların ne kadar güvenli olduğu soruları tekrar gündeme geldi ve güvenlik için artık daha ciddi adımlar atılmaya başlandı.

Binance’ın konuyla ilgili yaptığı resmi açıklamada şöyle denildi:

“Güvenli bir kripto topluluğu oluşturabilmek için yalnızca savunmada kalamayız. Gerçekleşmeden önce hack olaylarını aktif bir şekilde engellemeliyiz. 7 Mart’ta Binance aleyhindeki hack girişimi başarılı olmasa da geniş çaplı ve organize bir çaba olduğu açıktı. Bunu ele almalıyız.

Binance, 7 Mart 2018 tarihinde hack olayına girişen hacker’ların yasal olarak durdurulmasını sağlayacak bilgileri veren herkese 250 bin dolara eşdeğer bir ödül veriyor.

1- Herhangi bir yargı alanında hacker’ların yasal olarak durdurulmasını sağlayacak önemli bilgileri ve kanıtları veren ilk kişi 250 bin dolarlık BNB alacak. Döviz kuru transfer anında belirlenecek.

2- Lütfen [email protected] adresine ve kolluk kuvvetlerine ayrıntılı bilgi verin.

3- Eğer yerel yasalarınız izin veriyorsa anonim kalabilirsiniz.

4- Eğer yasal tutuklamaların sağlanması için çoklu veri kaynağı söz konusu olursa bu ödül bilgi kaynakları arasında bölünebilir. Binance, takdirine bağlı olarak ödül miktarını bölme hakkını saklı tutar.

Dahası Binance, Binance ile ilgili gelecekteki hack girişimlerine karşı kripto rezervlerinde 10 milyon dolar tahsis etmiştir. Girişimimize katılmaları için başka borsa ve kripto işletmeleri de davet ettik.

Paranızı korumak bizim her zaman en büyük önceliğimiz olmuştur!

Desteğiniz için teşekkür ederiz!”