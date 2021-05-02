Türkiye'de Kripto Para İçin Çalışma Grubu Kuruldu

Kripto para için çalışma grubu ne yapacak? Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin aldığı son karara göre, kripto para borsalarının denetimi ve yatırımcı güveni için özel bir çalışma grubu oluşturuldu.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın raporuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, MB, BDDK, SPK ve TMSF'den oluşan Finansal İstikrar Komitesi’nin talimatıyla "kripto para özel ekibi" kuruldu. Ekibin kripto varlıkları ve platformları yakından takip ettiği belirtildi.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’nin yeni sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz dönemde bu yana binlerce vatandaşın kripto para borsalarından mağdur olmasından sonra, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) nezdinde kripto varlık platformlarıyla ilgili çalışma grubu oluşturuldu.

Kripto para için çalışma grubu ne yapacak?

Çalışma grubu, Türkiye'de aktif bir şekilde rol oynayan platformların işlem kuralları, sahiplerinin taşıması gereken özellikler, kontrol mekanizmalarının nasıl olacağı gibi konuları denetleyecek.

Çalışma grubunun değerlendirmeleri şöyle sıralandı:

Kripto paraların ülkemizde yasal bir dayanağı bulunmamaktadır ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir.

ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında değildir. Kripto paralar, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz özelliklere sahiptir. Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir.

Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük karlar vadeden oluşumlar şeklinde yapılanarak kişilerin bilgi eksikliğini suistimal etmekte ve önemli maddi kayıplara neden olabilmektedir.

Kripto para ihraç edecek girişimlerin başlangıç sermayesi elde etmeye dönük uygulamaları genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim kapsamında yapılmadığından dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır.

Kripto paraların, piyasasının herhangi bir resmi otorite ya da garantör kurum tarafından denetlenme imkanı olmadığından yasadışı faaliyetlerde kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

SPK'den yetkim yok açıklaması geldi

Tüm bunlara ek olarak SPK ise kripto para platformlarına ilişkin denetim yetkisinin bulunmadığını söyledi. Kripto para borsalarının resmi otoritenin güvencesi altında olmadığını aktaran SPK, işlem yapanların güvenceye sahip olmadığı konusunda uyardı.

SPK, Meclis’e gönderdiği yazıda kuruluş kanununa atıf yaparak, şu açıklamaya yer verdi: