Kripto Para Kaybı İntihara Yol Açıyor: Uzman Uyardı!

Kripto para kaybı depresyona ve intihara sürüklüyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş, konu hakkında oldukça önemli açıklamalada bulundu.

Kripto Para Kaybı Nelere Yol Açar?

Kripto para, yatırımcısına çok kısa sürede çok büyük paralar kazandırabiliyor. Kripto para yatırımları bu sebepten ötürü sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konulardan bir tanesi oldu. Yatırım yapan kişilerin ilk zamanlarda yüksek kazançlar elde etmesiyle beynin ödül merkezinin uyarıldığı belirtildi. Bu durumun bağımlılığa zemin hazırladığı açıklandı.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Emrah Güleş, "İngilizce açılımı ‘Fear of missing out’ yani bir şeyleri kaçırma korkusudur. FOMO, bazı büyük fırsatları kaçırdığınız hissine veya algısına işaret eder. Ancak bu algı çoğu zaman gerçekten uzaktır. Bu algıyla yapılan mantıksız yatırım kararları, istenmeyen kayıplara neden oluyor. Bir şeyleri kaçırma kokusuyla sergilenen davranışlar, bağımlılıkta sergilenen davranışlara çok benziyor" dedi.

Dr. Emrah Güleş, "Bağımlılık davranışını ortaya çıkaran en önemli özellik, beynin ödül merkezinin uyarılmasıdır. Beynin ödül merkezinin uyarılması dopamin denilen bir maddenin artışına neden oluyor. Haz veren her türlü olay ya da nesne ödül merkezimizi uyarır. Dopamin artışı ne kadar yüksekse bağımlılık riski o kadar fazla oluyor" şeklinde konuştu.

Dr. Güleş, "Kazanılan para ne kadar yüksekse bağımlılık riski o kadar fazla oluyor ve davranışın devam etmesini sağlıyor ancak bu risk alma davranışı, kişinin tüm parasını kaybetmesine de yol açabiliyor. Kişi para kaybettiği halde bu davranışı bırakamadığı için kayıplarının peşine düşüyor. Kaybettiklerini geri alabilmek için daha da büyük riskler almaya başlıyor" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: