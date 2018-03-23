Kripto Para Korsanlığında Büyük Artış

Başkalarının sistemlerini ele geçirerek kripto para madenciliği yapma üzerine kurulu kripto para korsanlığı uygulamalarının gün geçtikçe arttığı ortaya çıktı.

Başka kişilerin sistemlerini ele geçirmek suretiyle o sistemlerin işlemcilerinden yararlanarak kripto para madenciliği yapma işinin gün geçtikçe arttığını söyleyen analiz şirketleri, bu tür saldırıların 2017 yılının son 3 ayında önceki yılın aynı dönemine göre 85 kat arttığını bildirildiler.

Siber güvenlik şirketi Symantec tarafından yayınlanan yeni veriler, siber saldırılara dair verilere ışık tuttu. Analiz şirketi, geçtiğimiz tüm dünya üzerinde gerçekleşen siber saldırıların yüzde 16’lık kısmının kripto paralara yönelik olduğunu aktarırken, kripto para saldırılarının 2017 yılının tümünde 2016 yılına göre 34 kat, 2017 yılının son 3 ayında ise önceki yılın aynı dönemine göre 85 kat arttığını belirtti.

Özellikle Bitcoin’in değerinin çok artmasının ardından yaşanan kripto para madenciliği korsanlıklarının çoğaldığına dikkat çeken analiz şirketi, bu tür korsanlıkların herhangi bir bilgisayara virüs göndermekten çok daha kolay şekilde yapılabildiğini ifade etti.

Korsanların genellikle kurumsal ağları hedef alarak, tek atışta daha büyük gelirler elde etmek istediklerini belirten Symantec, geçtiğimiz günlerde yaşanan Showtime olayını örnek gösterdi. Korsanların Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın yapan Showtime isimli kanalın ağına sızdıkları ve televizyon kanalının internet sitesine “Coinhive” eklentisi kurarak, ziyaretçilerin bilgisayarlarını kullanmak suretiyle kripto para madenciliği yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Sadece Bitcoin’e bağlı kalmayan kripto para korsanlığının madenciliğe izin veren Monero, Zencash ve Ethereum gibi diğer kripto para birimleri için de yapılabileceğinin altı çizildi.