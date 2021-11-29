Kripto Para Madenciliği Kazakistan'da Elektrik Kesintilerine Yol Açtı

Kripto para madencileri Kazakistan'ın elektrik kesintisinden sorumlu olabilir. Hem yaşanan elektrik fiyatı zamları hem de ülke genelindeki kesintiler, kripto para madencilerini günah keçisi yaptı.

Kripto para madenciliği büyük miktarda enerji tüketiyor ve bu da Kazakistan'da bir krize yol açıyor.

Financial Times'ın haberine göre, ülkenin elektrik şebekesi operatörü KEGOC, taleplerinin Ekim ayında üç santralde acil kapatma modunu başlattığı bildirildikten sonra, kayıtlı 50 madenci için elektriği paylaştırmaya başlayacağını söyledi.

Yarı halka açık şirket, şebeke arızaları olması durumunda ilk bağlantısı kesileceklerin de madenciler olacağını söyledi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, elektrik talebinin 2021'de şimdiye kadar yüzde sekiz arttığını, daha tipik olarak da son birkaç ayda yüzde bir veya iki oranında arttığını tahmin ediyor.

Kripto para madencileri Kazakistan'ın elektrik kesintisinden sorumlu

Ekim ayından bu yana altı bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yetkililer ve gözlemciler elektrik kesintilerini, evlerinden ve hatta fabrikalarından yasadışı olarak para üreten kayıt dışı kripto madencilerinin artan sayılarına bağladı. Çin'in kripto para birimine karşı savaşı da kısmen bundan sorumlu olabilir.

Madencilik firmaları 2021'in başlarında Çin'den taşındığında enerji talebi tırmanmaya başladı ve Çin'in bu Mayıs ayında madenciliği yasa dışı hale getirmesiyle yeniden yükseldi. Kazakistan'da elektrik nispeten ucuz olduğu için kripto operasyonlarından daha fazla kar elde etmeyi umut eden şirketler için önemli bir sığınak haline getirdi.

Kazakistan elektrik kesintilerini telafi etmeye çalışıyor. Bir Rus enerji şirketinden ulusal elektrik şebekesini desteklemesini istiyor ve kayıtlı madencilerden 2022'den itibaren her kilovat saat için 1 tenge (yaklaşık 0,0023 dolar) tazminat talep edecek. Ancak her iki çaba da zaman alacak ve madenciler ekipmanı küçültmek veya taşımak için zorlayıcı.

Ayrıca hükümetin sorunları konusunda dürüst olmadığına dair endişeler de var. Glasgow Üniversitesinden Luca Anceshi, Kazakistan'ın ülkenin elektrik şebekesindeki güvenilirlik sorunları nedeniyle madencileri günah keçisi haline getirdiğini savundu.

Bu doğru olsun ya da olmasın, madencilik talebinin yerel kripto üretimleri yükselirse diğer ülkeler için potansiyel sorunlara işaret ettiğini söyleyebiliriz.

ABD'nin şu anda madencilikte en büyük paya sahip olduğunu, Ağustos sonu itibarıyla küresel hash oranının yaklaşık %35,4'ünü oluşturduğunu da hatırlatalım. ABD'nin hemen arkasında ise sırasıyla Kazakistan ve Rusya yer alıyor.