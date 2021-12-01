Mağazalardaki Bilgisayarlarda Kripto Para Madenciliği Yapan Çift Tutuklandı

Bir çift, elektronik mağazalarda yer alan bilgisayarlarda kripto para madenciliği yaparken yakalandı. Kimliği açıklanmayan çiftin madencilik için kullandığı yöntem şaşırttı. Yaşanan ilginç olaya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Bir Çift, Gizlice Kripto Para Madenciliği Yaparken Yakalandı

Kripto para dünyasında oldukça ilginç bir olay gerçekleşti. İsimleri açıklanmayan bir çift, El Corte Inglés ve MediaMarkt isimli elektronik mağazalarındaki oyun dizüstü bilgisayarında gizli bir şekilde kripto madenciliği yaparken yakalandı.

Şüphelilerden bir tanesi, mağazadan satın aldığı dizüstü bilgisayarı ile ilgili bir yardım isteyerek çalışanlanların dikkatini dağıttı. Diğer şüpheli ise bu sırada oyun dizüstü bilgisayarlarına USB bellek aracılığı ile kripto madenciliği yazılımı NiceHash ve AnyDesk yazılımlarını yükledi. Çiftin oyun bilgisayarlarını seçmesindeki neden ise bu bilgisayarın diğerlerine kıyasla daha güçlü donanıma sahip olmasıdır.

AnyDesk Windows, MacOS, Linux, Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazların uzaktan kontrol edilebilmesini sağlayan bir programdır. Dolayısyıla çift, AnyDesk isimli program sayesinde söz konusu bilgisayarları uzaktan kontrol etti.

Paylaşılan bilgilere göre çift, El Corte Inglés ve MediaMarkt elektronik mağazalarındaki en az 16 bilgisayarda kripto madenciliği yaptı. Şüphelilerin planı bir süre boyunca devam etti fakat bir gün çalışanlar, güvenliği ihlal edilen sistemlerin aşırı ısındığını fark etti.

Kripto madenciliği, bir sistemin işlemcisini ve ekran kartını önemli ölçüde zorlayabilir ve bu da sistemin aşırı ısınmasına yol açabilir. Muhtemelen bu yüzden şüpheliler, NiceHash yazılımını sahip olmadıkları bir düzineden fazla bilgisayara kurdu.

Elektronik mağazalarındaki çalışanlar durumu fark ettikten sonra güvenlik kayıtlarını inceledi. Böylelikle şüphelilerin akılalmaz planı ortaya çıktı. Çalışanlar gerçekleştirdikleri incelemenin hemen ardından durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin evini kısa sürede tespit etti ve bir operasyon düzenledi. İtalyan çiftin evini arayan polisler, birkaç sabit disk, bilgisayar ve akıllı telefon ele geçirdi. Ele geçirilen bilgisayar ve akıllı telefonun kripto madenciliği yazılımı yüklenen bilgisayarları uzaktan kontrol etmek için kullanıldığı belirtildi.

16 bilgisayarda gizli bir şekilde kripto para madenciliği yaparken yakalanan çift, bilgisayar sistemlerini hacklemek, dolandırıcılık yapmak ve zarar vermek suçları nedeni ile tutuklandı.