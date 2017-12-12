Kripto Para Piyasasının Yükselen İsmi Litecoin Nedir, Nasıl Alınır?

Gün geçmiyor ki yeni bir kripto para birimi ile tanışmayalım. Eski bir Google çalışanın 2011’de GitHub üzerinden piyasaya sürdüğü Litecoin, kısa sürede en çok tercih edilen 5 kripto para biriminden biri oldu. Peki Litecoin nedir? Litecoin ne kadar? Litecoin nasıl alınır? Litecoin hakkında her şey haberimizde.

Piyasada oldukça uzun süredir bulunmalarına rağmen günümüzde popüler olan kripto para birimlerinden birisi de Litecoin. Eski bir Google çalışanı olarak bildiğimiz Charlie Lee tarafından 2011’de (tam tarih 7 Ekim 2011) açık kaynak kodlu istemci aracılığıyla GitHub üzerinden pazara sürülen Litecoin, 13 Ekim 2011’de hayata geçiyor; Mayıs 2017’de de en çok tercih edilen 5 kripto para birimi arasına giriyor. Peki Litecoin nedir, Bitcoin’den farkı nedir?

Litecoin Nedir?

Litecoin, dünya genelinde herkes için neredeyse maliyetsiz para transferi yapmayı olanak sağlayan bir kripto para birimi olarak tanımlanıyor. Diğer altcoinler gibi herhangi bir merkezi yok, açık kaynak kodlu küresel bir ödeme sistemi. Bitcoin’in açık kaynak kodlu yazılımından ve çalışma şeklinden esinlenerek geliştirilmiş. Bitcoin’nden en büyük farkı; mining algoritmasının, kişisel bilgisayarlarla bile devamlı olarak madencilik yapabilme olanağı sağlaması. Bu ödeme sisteminin popüler olmasının nedeni de; günümüzde en çok konuşulan, tercih edilen kripto para birimlerinden daha hızlı işlem onay sürelerine sahip olması. Bir blok, normalde 10 dakika gibi bir sürede işlenmeye çalışırken Litecoin'de bu süre 2.5 dakikaya iniyor.

Litecoin Ne Kadar?

Öte yandan Litecoin de diğer kripto para birimleri gibi son günlerde yükseliş gösteriyor. Son bir yıla bakıldığında 50-100 $ seviyesinde olan Litecoin fiyatları son günlerde çıkışa geçerek %100 artışla 240 $ seviyesine gelmiş durumda. Kripto para birimleriyle ilgileniyorsanız aşağıdaki uygulamalara göz atmanızı öneririz.