Kripto Para Şirketi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıklamasını Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para açıklaması yapmıştı. Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, Hazine ve Maliye Bakanlığı kripto para açıklamasını değerlendirdi.

Bitci CEO'su Hazine ve Maliye Bakanlığı Açıklamasını Değerlendirdi

Bitci Teknoloji’nin CEO’su Onur Altan Tan, kripto paralara ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Onur Altan Tan şunları söyledi:

Ekonomi yönetimimizin çalışmalarını bizler de yakından takip ediyoruz. İlgili kurumların görüşleri doğrultusunda yapılacak bir düzenlemenin, Türkiye’deki kripto para piyasasını uzun vadede güçlendireceğine; güvenlik ve sermaye yeterliliği gibi konularda getirilebilecek kriterlerin kullanıcılar için doğru ve güvenli yatırım ortamını sağlayacağına yürekten inanıyoruz Bugün Bitci.com olarak tüm faaliyetlerimizi uluslararası kriterlere uygun şekilde sürdürüyoruz. Henüz sektöre ilişkin kapsamlı bir düzenleme hayatımızda olmasa da biz sanki böyle bir düzenleme varmış gibi, kullanıcıların güvenliğini birincil öncelik olarak ele alarak çalışmalarımıza devam ediyor; borsamızı güvenlik ve teknolojik altyapı olarak aralıksız geliştiriyoruz. Ülke olarak müthiş bir potansiyelimiz var ve Türkiye’nin blockchain teknolojisinde oyun kurucu ülkelerden biri olması için de böyle vizyon belgeleri çok önemli. Biz de Bitci Teknoloji olarak bu yolculukta ülkemizin yanındayız ve bu yolculuğa elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız"

Kripto Paralara Vergi Gelecek Mi?

Kripto paralara vergi getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor.

Finans profesörlerinden Özgür Demirtaş geçtiğimiz günlerde kripto paralar ile ilgili Clubhouse'da bir konuşma yapmıştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "2020 yılında kripto paralardan kazanç sağladıysanız vergi ödemek için kenara para ayırın. Bu durum, devletlerin kriptoları para olarak mı kabul edecek (o zaman vergi yok), security gibi mi (yaklaşık %20 vergi olur) ya da emtia mı olacağına karar vermesine göre şekillenecek" cümlelerine yer vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada kripto paralar ile ilgili şunlar söylenmişti: