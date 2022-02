Tarihi Kripto Para Skandalı Netflix’e Belgesel Oluyor!

Son yıllarda kullanımı giderek artan ve yatırımcıların dışında sıradan vatandaşın da para kazanma yollarından biri haline gelen kripto paralar popülerliğini her geçen gün katlıyor. Ancak bunun yanında kişilerin kripto paraya olan ilgisinden yararlanan bazı kişiler dünya genelinde büyük vurgunlara da imza attı. Bunlardan biri de Bitfinex kripto dolandırıcılığı oldu. İşte Netflix, büyük kripto para dolandırıcılığı yapan Bitfinex’i hikayesini belgeselleştiriyor.

Bitfinex Skandalı Belgesel Oluyor

Netflix’in en sevilen belgesellerinden Tiger King ve FYRE’nin yapımcısı Chris Smith, Bitfinex kripto para dolandırıcılığını platform için belgesele dönüştürecek.

Adı henüz belli olmayan belgeselin, Bitfinex skandalına imza atan Ilya ‘Dutch’ Lichtenstein ve Heather Morgan çiftinin gerçek hayat hikayesine odaklanacağı tahmin ediliyor. 2016 senesinde 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin dolandırıcılığı yapan çift, 8 Şubat 2022 Salı günü New York’ta tutuklanmıştı. Tutuklamayı gerçekleştiren Amerikan hükümeti ise 4.5 milyar doların yalnızca 3.6 milyar dolarlık kısmına ulaşabildi.

Lichtenstein günümüzde feshedilmiş olan blockchain girişimi Endpass’in kurucusu olarak bilinirken, Morgan sosyal medydaki popülerliği ile biliniyordu. Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında geniş takipçi kitlesine sahip olan Morgan, yakın bir zamana kadar OpenSea üzerinden NFT alım-satım işlemleri yapıyordu.

Bitfinex skandalına imza atan iki isim Morgan ve Lichtenstein, suçlu bulundukları takdirde 25 yıla kadar hesap cezası alacaklar.

Netflix’in İlk Kripto Para Belgeseli Değil

Bitfinex projesini 12 Şubat 2022 tarihinde kamuoyuna duyuran platformun kripto para belgeselinin yönetmen koltuğunda ‘FYRE: The Greatest Party That Never Happened’ın ve ‘Tiger King’in yönetmeni Chris Smith oturacak. Chris Smith’e yönetmenlik ve yapımcılık yolculuğunda ‘The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley’ isimli Elizabeth Holmes belgeselinin yönetmeni Nick Bilton eşlik edecek.

Netflix, 2021 yılında ‘Trust No One: The Hunt for the Crypto King’ isimli bir başka kripto para projesinin duyurusunu yapmıştı. 2022 yılında yayınlanması beklenen proje, QuadrigaCX borsasının kurucusu Gerald Cotten’ın hikayesini anlatacak. Aniden hayatını kaybeden Cotten, kullanıcıların kripto para cüzdanlarının anahtarını kontrol eden yegane isim olduğu için ölümüyle Bitcoin ve diğer pek çok kripto parada milyonlarca dolar zarara sebebiyet vermişti.