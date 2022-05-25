Kripto Para Vergilendirmesini İçeren Taslak Meclise Taşınıyor

Kripto paralara ilgi her geçen zaman artmaya devam ediyor. Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir ülkemizde gündeme gelen kripto para vergilendirmeleriyle ilgili çalışmalar yürütülmeye devam ediliyor. Bloomberg'in haberine göre yakın zamanda önemli gelişmeler olacak.

Habere göre hükûmet, piyasa üzerindeki kontrolünü artıracak ve kripto işlemlerinin tamamına olmasa da belli başlı işlemlere vergilendirme uygulayacak. Hükûmetin yakın zaman içinde yerel kripto para borsası platformlarını etkileyecek bu yasa tasarısını meclise sunması bekleniyor.

Şu anda ilk bilinen bilgiler, şirketlere en az 100 milyon lira sermaye şartının konulacağı yönünde. Ayrıca küresel çapta olmasına rağmen Türkiye'de hizmet veren kripto para borsası platformlarına da Türkiye'de vergilendirilebilecek şubelerinin açılması zorunlu kılınacak.

Bireysel Kripto Para İşlemleri Yapanlar Nasıl Vergilendirilecek?

Bireysel olarak kripto para ile ilgilenen vatandaşların takas, satın alım vb. işlemlerinin nasıl vergilendirileceği konusu henüz netlik kazanmasa da hangi kripto para olduğu farketmeksizin sembolik bir vergi tutarının konulması gündemde. Yetkililerden gelen bilgiler ayrıca Türk yetkililerin kripto işlemlerini kötüye kullanımları önlemek için muhtemelen bankacılık sektörünün altyapısında kripto para birimlerini güvenli bir şekilde saklamanın yollarını da düşündüklerini belirtiyor

Dönüm noktası niteliğindeki bu mevzuatın yürürlüğe girmesi, geçen yıl birkaç kripto para borsasının çöküşüyle ​​sarsılan ülkede daha sıkı bir gözetimin sinyallerini veriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.