Milyonlarca Dolarlık Kripto Para Vurgunu Yapanlar Yakalandı!

Milyonlarca dolarlık Ethereum'u ele geçiren İngiltere polisi, kripto para vurgunu yapan isimleri de yakaladı. Bitcoin'den sonra en büyük ikinci kripto para birimi ve diğer kripto para birimleri ile yapılan işlemlerin çoğu yasal olsa da birçoğu da yasa dışı amaçlarla yapılır.

Dolandırıcılar, kara para aklamak için büyük bir çoğunlukla kripto para birimlerine güvenir. Bu tür işlemlerin çoğunlukla kripto para üzerinden gerçekleştirilmesinden ötürü güvenlik tarafında en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor.

Güvenlik güçleri, artan suçlar dolayısıyla kripto para dolandırıcılıklarını takip etme yönünde daha sağlam adımlar atmaya başladı. Bunun son örneği ise İngiltere polisinin milyon dolarlık vurgun yapan kişileri elde ettiği 9,5 milyon dolarlık Ethereum'la beraber yakalaması oldu ancak dolandırıcıların eline geçen paranın geriye kalan bir kısmı da bulundukları yerin dışında bir yerde daha ele geçirildi.

İngiltere Polisi, Kripto Para Vurgunu İçin Harekete Geçti

İngiltere'nin Manchester şehrinde yer alan Greater Manchester Polisi'nin yaptığı bir açıklamaya göre yakın bir zamanda yapılan operasyonda 22,25 milyon dolar değerinde kripto paraya el koydu.

Soruşturmada ilk olarak 9,5 milyon dolarlık Ethereum (ETH) içeren bir USB'nin ele geçirildiği, daha sonra ise başka bir yerde 12,7 milyon dolar civarında bir değere sahip kripto paranın daha bulunduğu ifade edildi.

Dolandırıcılığın kurbanlarının İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Çin, Avustralya ve Hong Kong'dan olduğu bildirildi. Aktarılan bilgilere göre dolandırıcılar, Binance Smart Chain'i kullanarak insanlara ticari hizmet verdiğini gösterdi. İnsanları önemli miktarda para yatırmaya teşvik eden dolandırıcılar, onları ikna ederek paraları topladı.

İnsanları mağdur eden kişiler, hizmeti sonlandırmadan önce paranın belirli bir miktara ulaşmasını bekledi. Daha sonrasında ise arkasında hiçbir iz kalmadığını umarak elde ettiği paraları hesaplarına aktardı. Polis daha sonra dolandırıcıların izini takip ederek onlara ulaştı.

Sağlanan bilgilere göre yakalanan dolandırıcılardan biri 23 yaşında bir erkek, diğeri ise 25 yaşında bir kadındı. Olaydan birkaç gün sonra 12,7 milyon dolar daha bulundu. Elde edilen paranın çalınan paranın %90'ının oluşturduğu belirtildi. Kalan paranın bulunması için çalışmalar sürüyor.