Kripto Para Yasa Taslağı Hazır: Maliye Bakan Yardımcısı Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül tarafından kripto para yasa taslağı hazır olduğu ifade edildi. Türkiye'deki yatırımcılar ve şirketler için uygulanacak bu yasa; yatırımcının korunması, kara paranın önlenmesi, kripto para alım satımında denetimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto varlıklar için yasal çerçeve oluşturacak bir tasarı taslağının hazır olduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, kripto tasarısının bir sonraki yasama yılının başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) önerileceğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa düzenlemesinde kripto varlık çeşitleri onaylandı. Buna göre; kripto paranın ihracı ve dağıtılması, alım satım yapanların uyması gereken ilkeler, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılacağı da ortaya konmuş oldu.

Kripto para yasa taslağı neleri kapsıyor?

Türkiye'nin kur rejimine dikkat çeken Gül, ülkenin kripto varlıklar için Avrupa veya ABD'ye benzer ama daha sıkı bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Gül açıklamasında, "Biz serbest kambiyo, kur rejimi olan bir ülke olduğumuz için biraz daha sıkı bir düzenleme getiriyoruz" dedi.

Sermaye Piyasası Kurumu gözetiminde yapılacak olan düzenleme kapsamında kripto varlık şirketlerinin uyması gereken bazı şartlar olacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise kripto sektörü oyuncularını denetleyecek. BDDK, tüketici ve piyasa bütünlüğünü koruyacak mekanizmalar kuracak. Yeni yasal çerçevede kripto şirketlerine güvenlik izni ve teminat gibi çok sayıda koruyucu tedbir alınacak.

Ayrıca kripto para alanında hizmet sağlayıcılara yönelik bir düzenlenmemenin olmamasının dolandırıcılık ve suistimallere yol açtığı ifade edildi. Vatandaşların bu sebepten ötürü büyük maddi kayıplar yaşadığının altı çizildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinesinde çalışmaların devam ettiği, yapılan çalışmanın sonucunda yasal düzenlemenin getirileceği bildirildi.

Paylaşılan raporda kripto paraların hesap değer birimi ya da değişim aracı olarak kullanılmalarının mümkün olmadığı ifade edildi. Günümüzde kripto varlaıkların işlemlerden yüksek ücret alınması ve işlemlerde performans kaynaklı gecikmeler yaşanması gibi sebepten ötürü daha çok bir yatırım aracı olarak kullanıldığı belirtildi.

Bildiğiniz üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yılın başlarında kripto varlıklara karşı koruyucu bir tutum sergiledi. Bu tutum üzerine bakanlık, Türkiye'deki kripto paralar için yasal bir çerçeve hazırlamak üzere finansal düzenleyicilerden merkez bankası, BDDK ve SPK ile birlikte çalıştığını duyurdu.