Kripto Para İçin Yasal Düzenleme Yapılacak mı? İşte Açıklama

Kripto para için yasal düzenleme gelecek mi? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, son dönemde büyük bir popülerliğe sahip olan kripto paraya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

Kripto Para İçin Yasal Düzenleme Olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aşağıda yer alan ifadeleri kullanmıştı.

"Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum, Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız başkanlığında; Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir."

Hürriyet'teki habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün yaptığı açıklamada, "Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Dijital para konusunda Merkez Bankasının çalıştığını belirten Bakan Elvan, teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi faaliyetlerinin devam ettiğini açıkladı. Dijital para ile kriptoyu karıştırılmaması gerektiğinin altını çizen Bakan Elvan şu ifadeleri kullandı:

"Dijital para konusunda Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı için Ar-Ge projesi yürütülüyor, yasal altyapı için hazırlığımızı yaptık." diyerek, "Dijital para ile kriptoyu karıştırmamak lazım. TL karşılığı dijital paradan bahsediyoruz. Kripto paralarla ilgili çok ciddi kaygılarımız var."

Bakan Varank ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaların ardından vatandaşların kafasında "Türkiye'de kripto para için vergi alınacak mı?" ve "Kripto paralara vergi mi geliyor?" gibi birtakım sorular oluştu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Clubhouse'ta yaptığı açıklamada, "2020 yılında kripto paralardan kazanç sağladıysanız vergi ödemek için kenara para ayırın. Bu durum, devletlerin kriptoları para olarak mı kabul edecek (o zaman vergi yok), security gibi mi (yaklaşık %20 vergi olur) ya da emtia mı olacağına karar vermesine göre şekillenecek" ifadelerine yer vermişti.

Özgür Demirtaş, Twitter üzerinden ise yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı: