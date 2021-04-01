Kaspersky'dan Kripto Para Yatırım Tavsiyeleri!

Kripto para yatırım için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Siber güvenlik çözümleri sunan Kaspersky'dan son zamanların en popüler dijital para birimlerine yatırım yapmak isteyen kişilere özel tavsiyeler geldi.

Kripto Para Yatırım Yapacaklar Nelere Dikkat Etmeli?

Kripto para birimleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça popüler hale geldi ancak yatırım yapmadan önce güvenlikle ilgili dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Dijital para birimlerine yatırım yapmadan önce siber güvenliğe dikkat etmek, yatırımcının olası tehlikelerden kurtulmasına yardımcı olacaktır.

Kaspersky'a göre kripto para işlemleri için güvenli bir iletişim kanalı sunmak hayati bir öneme sahiptir. Örneğin bir platformun web sitesine halka açık bir Wi-Fi ağını kullanarak erişmeniz durumunda siber suçlular bilgilerinizi ele geçirebilir. Başka bir örnek ise sahte bir web sitesi ile kullanıcı bilgilerini ele geçirmeyi içerir. Bu tür siber suçlular, aslına çok benzeyen sahte bir site açarak kullanıcıdan bilgilerini girmesini ister. Kullanıcı bilgilerini girdiğinde ise onun bilgilerini ele geçirir.

Yatırım yapmak isteyenler, internete herkese açık bir Wi-Fi ağından bağlanmak yerine evindeki güvenli ağı kullanmalıdır. Bu, onları daha çok güvende tutacaktır. Kaspersky, ilk önce modemin varsayılan şifresini kullanıcının kendi oluşturduğu şifre ile değiştirmesi gerektiğini belirtiyor.

Fabrika ayarlarındaki şifre aynı modeldeki tüm modemler için genellikle aynı olduğundan Wi-Fi ağı kaba kuvvet saldırılarına karşı daha hassas olabilir ve bu da kullanıcının bilgilerinin ele geçirilmesine sebebiyet verebilir.

Siber güvenlik firması ayrıca ekstra bir güvenlik katmanı oluşturan VPN ile erişmenin çok daha güvenli olacağını ifade ediyor. Şirket, VPN hizmeti seçecek kişilere servisin bağlantı hızına ve ani kapama (kill switch) özelliğine sahip olup olmadığına dikkat etmesini öneriyor.

Kaspersky, bilgisayar ya da akıllı telefonda yüksek kaliteli bir güvenlik çözümüne sahip olmakta da fayda olduğunu belirtiyor. Kripto dünyasında çok para dolaşması, onu doğal olarak siber suçlular tarafından hedef haline getiriyor. Bu edenle kripto cüzdan anahtarlarını çalmak üzerinde uzmanlaşmış kişilerin tuzağı ile karşılaşma olasılığınız oldukça yüksektir.

Kaspersky'ın kripto para yatırım önerileri şunlardır: