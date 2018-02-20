Kripto Paralar Dijital Kasalarda Saklanabilecek

Kanada merkezli VersaBank, dün düzenlediği basın toplantısıyla dijital varlıkların saklanabilmesi için kasa geliştirdiklerini duyurdu. VersaVault adını alan dijital kasada kripto para, dijital kimlik ya da buna benzer dijital belgelerin saklanabileceği kaydedildi.

Banka müşterilerinin bir süredir dijital varlık güvenliği konusunda artan taleplerini karşılamak adına VersaVault fikrine yoğunlaştıklarını söyleyen banka yetkilileri, çeşitli dijital varlıkların saklanacağı kasa tasarımının ünlü siber güvenlik uzmanı Gurpreet Sahota tarafından denetleneceğini belirttiler.

VersaBank’ın CEO’su David Taylor, VersaVault’un fiyatının henüz belli olmadığını söylerken, VersaVault’ta varlık depolamanın ucuz olmayacağını vurguladı. Halihazırda kontrat, doküman, kripto para ya da buna benzer ürünlerin dijital ortamlarda saklandığının altını çizen Taylor, dijital kasayla bütün bu bilgilerin korunacağını, dahası bankanın kasanın içerisinde tutulan varlıklara dair bilgisinin olmayacağını aktardı.

Yakın zaman önce Japon kripto para borsası Coincheck’in siber hırsızlık sonrasında 500 milyon dolar kaybetmesinin ardından dijital kasaya dair taleplerin artabileceğini söyleyen David Taylor, VersaVault’un yakın zaman sonra kullanıma açılacağını ve bireysel müşterilerin yanı sıra büyük kripto para borsalarının dahi VersaVault’u tercih edebileceğini söyledi.