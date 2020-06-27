Bütün Kripto Paralar Sert Düşüş Yaşayabilir: Yeni Salgın Korkusu!

Bugünlerde meydana gelen ikinci dalga korkusu bütün kripto paralar ile ilgili olumsuz düşünülmesine neden oluyor. Piyasaları sert düşüş etkisi esir almaya başlarken uzmanlar çok farklı görüşler ortaya koyuyor.

Dünyanın en bulaşıcı virüslerinden bir tanesi olarak görülebilecek koronavirüs, dünya genelinde 9 milyon civarında insana bulaştı. hem bilim dünyası hem de araştırmacılar olumlu bir tablo çizmeye çalışsalar bile, yine de bu pek mümkün değil. İnsanların gevşemeye başlaması ve tedbirlerin bırakılması bundaki en önemli neden.

Salgın endişesi bütün kripto paralar için tehdit oluşturuyor

Hatırlayacağınız üzere ABD'de meydana gelen George Floyd ölümünden sonra büyük gösteriler yapıldı. Bu gösteriler sonucunda ABD piyasaları adeta dibe kadar çakıldı. Bu durum aynı zamanda kripto paraları da etkiledi.

Mevcut kripto paralar ile ilgili değerlendirme yapmak gerekirse, Bitcoin 8900 dolar seviyelerine kadar düştü. Atom kripto parası ise 16,5 TL seviyelerini gördü. Ethereum'da da yine aynı şekilde %8 civarında bir düşüş mevcut. Son günlerde kripto paralar için hiç güzel gelişmelerin olduğu söylenemez.

Küresel salgın korkusu dolar başta olmak üzere bütün kripto para birimlerini adeta dibe doğru götürüyor. Yinede balinaların Bitcoin ve diğer kripto paraların çok fazla aşağı düşmesine müsaade etmeyeceği düşünülüyor. Sizce kripto paralar için nasıl bir gelecek öngörülebilir? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.