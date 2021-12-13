Kripto Tabanlı Taraftar Jetonlarına Yüz Milyonlarca Dolar Harcandı

Avrupalı taraftarların kripto tabanlı taraftar jetonlarına harcadığı miktar belli oldu. Paylaşılan rapora göre fan token olarak isimlendirilen taraftar jetonlarına yüz milyonlarca dolar harcandı. Rapora ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Kripto Tabanlı Taraftar Jetonları Yoğun İlgi Görüyor

Bitcoin dahil olmak üzere birçok kripto para biriminin popüler hale gelmesi ile birlikte çok sayıda futbol kulübü, kripto tabanlı fan token oluşturmaya başladı. Manchester City gibi bazı kulüpler ise NFT olarak bilinen dijital koleksiyon ürünleri de satıyor.

Bazı Avrupa takımlarının fan token ile büyük bir kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlara takıma özel jetonlar ve NFT'ler satmak için Socios isimli şirket ile birlikte çalışan 24 Avrupa takımının 300 milyon dolardan fazla fan token satışı gerçekleştirdiği açıklandı.

Socios Baş Strateji Sorumlusu Max Rabinovich, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Rabinovich, yaptığı açıklamada, tokenlar'ın kâr amaçlı işlem yapmak yerine taraftarlar tarafından saklanacak ve kullanılacak şekilde tasarlandığını söyledi.

Jetonlar ile sunulan avantajlara ilişkin önemli bilgiler paylaşan Rabinovich, stadyumda çalınacak müziğe oy verme, dijital mağazalarda yer alan ürünlerde yüzde 5 oranında indirim ve ücretsiz bilet çekilişleri gibi pek çok avantaj sunulduğunu ifade etti. Bazı eleştirmenler ise bu avantajların önemsiz olduğunun altını çizdi.

Bazı kişiler, fan token olarak adlandırılan taraftar jetonlarının güvenliği ve kullanımı ile ilgili endişelerini dile getirdi. Kulüplerin çıkardığı token'ların çoğunluğuna sahip olması da bir tartışma konusu haline geldi. Bu endişelere rağmen Socios uygulaması aracılığı ile 300 milyon dolardan fazla token satıldığı açıklandı.

Çoğu futbol kulübü fan token'lara odaklanmış olsa da bazı takımlar bu jetonlara sıcak bakmıyor. Brighton ve Have Albion'dan bir sözcü, kuruluşlarının token pazara girmediğini ve girme niyetinde de olmadığını açık bir şekilde belirtti.

BBC tarafından paylaşılan rapora göre Avrupalı taraftarların Socios uygulaması aracılığı ile kripto tabanlı taraftar jetonlarına üç yüz milyon doları aşkın bir harcama gerçekleştirmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Paylaşılan rapor ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.