Kripto Ticareti Yapan Hamster S&P 500'den Fazla Kazandı

Kripto ticareti yapan hamster birçok yatırımcıdan daha fazla kazanmış olabilir. Mr Goxx isimli hamster, Haziran ayından bu yana otomatik olarak kripto para alıp satmak için donatılmış bir kafeste kripto para ticareti yapıyor.

Mr Goxx isimli hamster, birçok insan gibi kripto para birimi ticaretinden zengin olabileceğini düşünüyor.

Ancak yatırımları iki nedenden dolayı kayda değer: Birincisi yaşam boyu kariyer performansı yaklaşık %20 artarak birçok profesyonel tüccarı ve fonu yendi. İkincisi ise Mr Goxx bir hamster.

Kripto ticareti yapan hamster hangi kriptoları aldı?

Mr Goxx adlı hamster, 12 Haziran'dan beri bağımsız olarak çeşitli kripto para birimlerinden oluşan bir portföyün ticaretini yapıyor ve şimdiye kadar performansı etkileyici oldu. Hamster tarafından yapılan her işlemle birlikte günlük performansı belgeleyen @mrgoxx isimli Twitter hesabına göre, Cuma günü portföy yaklaşık %24 arttı. Mr Goxx'un performansı, aynı zaman diliminde Bitcoin ve S&P 500'ü geride bıraktı.

Mr. Goxx has concluded his office hours for tonight with 1 order(s) placed.



Career Performance: +63.27 EUR (+19.41 %)



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This content is for entertainment purposes only. Investments shown here are not financial advice. — mrgoxx (@mrgoxx) September 27, 2021

Mr Goxx'un sahibi, hamstera çeşitli egzersizler yapma ve ardından belirli kripto para birimi alım satımlarını gerçekleştirme yeteneği veren, kriptoyla donatılmış bir ofis olan "Goxx Kutusu"nu inşa etti. Hamster, ticaret yapmak istediği zaman ofisine girebilir.

İlk olarak Goxx, yaklaşık 30 kripto para biriminden hangisinin ticaret yapacağını seçmek için "niyet çarkı" üzerinden dolaşır. Kripto seçildikten sonra hamster, seçilen kripto para biriminin alım veya satım ticaretini tetikleyen iki "karar tünelinden" birinden geçer.

Şu anda hamster tarafından tutulan en büyük kripto para birimleri arasında Tron, Ripple, Cardano ve Ethereum yer alıyor.

Protos'un bir raporuna göre, Goxx'un portföyü 390 dolarlık euro eşdeğeri bir kriptoyla finanse edildi. Mr Goxx'un kimliği belirsiz bakıcısı ve iş ortağı, Protos'a hamsterın yaptığı işlemlerin otomatik olarak 20 euroluk artışa ayarlandığını söyledi.

Mr Goxx, geçtiğimiz Cuma öğleden sonrası verilerine göre 77 euroluk kar elde etti. Protos tarafından derlenen performans verilerine göre portföyü, performansının üç aydan kısa bir sürede yaklaşık %50 arttığı Eylül ortasında yaklaşık 580 dolara ulaştı.

Ancak son kripto satışları hamsterın karına bir darbe indirdi. Yine de kar, kardır ve Mr Goxx da muhtemelen bunu anlıyor. İş ortağı Protos'a, "Mr Goxx, bazı yatırımlarının sonunda karşılığını verdiğini görmekten mutlu" dedi.