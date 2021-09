Kripto Ticareti Yapan Hamster S&P 500'den Fazla Kazandı

Kripto ticareti yapan hamster birçok yatırımcıdan daha fazla kazanmış olabilir. Mr Goxx isimli hamster, Haziran ayından bu yana otomatik olarak kripto para alıp satmak için donatılmış bir kafeste kripto para ticareti yapıyor.

Mr Goxx isimli hamster, birçok insan gibi kripto para birimi ticaretinden zengin olabileceğini düşünüyor.

Ancak yatırımları iki nedenden dolayı kayda değer: Birincisi yaşam boyu kariyer performansı yaklaşık %20 artarak birçok profesyonel tüccarı ve fonu yendi. İkincisi ise Mr Goxx bir hamster.

Mr Goxx adlı hamster, 12 Haziran'dan beri bağımsız olarak çeşitli kripto para birimlerinden oluşan bir portföyün ticaretini yapıyor ve şimdiye kadar performansı etkileyici oldu. Hamster tarafından yapılan her işlemle birlikte günlük performansı belgeleyen @mrgoxx isimli Twitter hesabına göre, Cuma günü portföy yaklaşık %24 arttı. Mr Goxx'un performansı, aynı zaman diliminde Bitcoin ve S&P 500'ü geride bıraktı.

Mr. Goxx has concluded his office hours for tonight with 1 order(s) placed.



Career Performance: +63.27 EUR (+19.41 %)



