Kriptoda Hesabına Yanlışlıkla 12 Milyon Dolar Yatırılan Kadının Davası Sonuçlandı

Kripto hacimi konusunda en önde gelen borsalardan biri olan Crypto.com, Avustralyalı bir kullanıcının hesabına 112 dolar eklemesi gerekirken sistemsel bir hatadan dolayı 12 milyon dolar ekledi. Yaptıkları hatanın üzerinden 7 ay geçince durumun farkına varan şirket konuyu hukuki sürece taşıdı.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yaşanan bu hata, Avustralyalı kadın Thevamanogari Manivel'e toplamda 11.747.641 dolar gönderilmesiyle sonuçlandı. Bundan tam 7 ay sonra Aralık 2021'de hatayı fark eden Crypto.com şirketi, geçtiğimiz Şubat ayında süreci mahkemeye taşıdı.

Avustralyalı Kadın Tüm Parayı Geri Ödeyecek

Şirket kısa sürede Avustralyalı kadınla iletişime geçti ve parayı geri talep etti ancak kadının çoktan 1.4 milyon dolar ödeyerek Melbourne'dan lüks bir ev satın aldığı ortaya çıktı. Yaşanan hata fark edildiği an kadının hesabı dondurulmuş olsa da çoktan kızı ve kardeşinin hesaplarına para aktarılmıştı.

Avustralyalı kadın Thevamanogari Manivel, satın almış olduğu evi Malezya'da yaşayan kardeşine devrettiği için evin satılması konusunda da hukuki süreç gerekti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen duruşma sonucunda Avustralyalı kadının bütün parayı faiziyle birlikte Crypto.com'a geri ödemesine ve evi mümkün olan en kısa sürede satmasına karar verildi.

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