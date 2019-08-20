Kristen Stewart'lı Underwater Filminden İlk Fragman

Başrolünde Kristen Stewart’ı izleyeceğimiz bilim kurgu gerilim filmi Underwater, ilk fragmanı ile karşımıza çıktı. Brian Duffield ve Adam Cozad tarafından yazılan film, deprem sonrası tahrip olan yer altındaki bir laboratuvarda görevli su altı araştırma ekibinin yaşadığı olağanüstü olayları merkezine alıyor.

Gerilim dolu ilk fragmanıyla beklentileri bir hayli yükselten Underwater, The Signal (2014) filmi ile büyük beğeni toplayan Amerikalı sinemacı William Eubank tarafından yönetildi.

Başrolünde yakın zaman sonra Charlie’s Angels’ta izleyeceğimiz ünlü aktris Kristen Stewart’ın olduğu yapım, okyanusun 11 kilometre derinindeki bir laboratuvarın deprem sonucu hasar almasıyla ortaya çıkan tehlikeli ve insanlık dışı bir güçle karşı karşıya kalan bir grup su altı araştırmacısını izliyor.

20th Century Fox imzalı Underwater, çarpıcı sahneleri ve klostrofobik üslubuyla oldukça iddialı bir projeye benziyor.

Filmde Stewart’a, Vincent Cassel, John Gallagher Jr. ve Jessica Henwick gibi isimler eşlik ediyor. Senaryo tarafında ise Brian Duffield ve Adam Cozad bulunuyor.

Önümüzdeki yılın en fazla merak edilen filmlerinden biri olan Underwater, 10 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek.

Lafı daha fazla uzatmadan, sizleri Underwater filminin etkileyici fragmanı ile başbaşa bırakalım. İyi seyirler!